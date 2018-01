Un episodio su Arizona in Grey’s Anatomy 14 | diretto da Jesse Williams | la conferma dagli

: Un episodio su #Arizona in #GreysAnatomy 14, diretto da @iJesseWilliams: la conferma dagli attori @jessicacapshaw… - OptiMagazine : Un episodio su #Arizona in #GreysAnatomy 14, diretto da @iJesseWilliams: la conferma dagli attori @jessicacapshaw… - talkymedia : Grey’s Anatomy 14: Un episodio dedicato ad Arizona diretto da Jesse Williams - #Grey'sAnatomy14 - arenagiovanna72 : Quando ho scoperto che ci sarà un episodio Arizona centrico . #GreysAnatomy - Ale39675318 : Ok, ma un episodio Alexcentrico? Per carità, voglio un sacco bene ad Arizona ultimamente ma porcadiquellaputtana so… - Leila_KJ : Un episodio Arizona centrico... @spampis dimmi che ti vedremo per più di 3 secondi! ?????? #GreysAnatomy… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 23 gennaio 2018) Oltre a quello dedicato ad Alex Karev eda Ellen Pompeo, ci sarà anche unsuin Grey's14, anch'esso con un regista d'eccezione, l'attore.La produzione del medical drama sta lavorando ad untutto focalizzato sulla mamma e chirurgo pediatrico e fetale, la dottoressa interpretata Jessica Capshaw entrata a far parte del cast come personaggio regolare nella quinta stagione. Dopo la rottura della lunga relazione con Callie, trasferitasi a New York al termine della dodicesima stagione, per la Robbins c'è stata l'incognita della vita da single e poi la nuova relazione non ancora decollata con l'intraprendente ginecologa italiana Carina DeLuca, sorella dello specializzando Andrew.A dirigere l'sarà il co-protagonista del medical drama, che nella serie veste i panni del ricco chirurgo estetico Jackson ...