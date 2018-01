: Uber contro i taxi spagnoli, cosa dice la Corte di Giustizia UE - - LeggiOggi_it : Uber contro i taxi spagnoli, cosa dice la Corte di Giustizia UE - - FinallyArshavin : RT @statutos_: che settimana di merda per i cugini anti suning, colpaccio rafinha e pareggione contro la Roma, Zhang Uber alles - theamerigo : RT @statutos_: che settimana di merda per i cugini anti suning, colpaccio rafinha e pareggione contro la Roma, Zhang Uber alles - EaArlotta : RT @statutos_: che settimana di merda per i cugini anti suning, colpaccio rafinha e pareggione contro la Roma, Zhang Uber alles - statutos_ : che settimana di merda per i cugini anti suning, colpaccio rafinha e pareggione contro la Roma, Zhang Uber alles -

Leggi la notizia su leggioggi

(Di martedì 23 gennaio 2018) Con la sentenza C-434/15 pubblicata il 20mbre 2017 ladisi è pronunciata in ordine ai servizi offerti nel vecchio continente da. Il caso è stato posto all’attenzione del giueuropeo grazie ad un rinvio da parte del giudi Barcellona in merito ad unaversia sorta tra la società americana ed un’associazione dispagnola. La ricetta del successo diva rintracciata nel fatto che offre mediante un’applicazione sullo smartphone un contatto diretto tra conducente e passeggero, bypassando le abituali logiche deie soprattutto i costi tariffari. Un sistema che trova le sue radici culturali in un’economia molto liberale come quella statunitense e che in Europa fa molto discutere. La sentenza dellasegna sicuramente un punto di svolta.viene infatti definita come un “servizio di intermediazione che consente, mediante un’applicazione ...