Trump Vita di un presidente contro tutti | giovedì 25 gennaio la

Trump ai pro-life : 'Rimettiamo al centro vita e famiglia' : In ogni caso, al netto delle manifestazioni femministe, Trump va avanti come un treno, teso, per sua stessa ammissione, a muovere una guerra senza esclusione di colpi al mondo " politically correct " ...

Usa - niente accordo sui fondi inevitabile lo 'shutdown'. Trump 'Dem preferiscono immigrati a soldati' : 'I democratici vogliono lo shutdown per svilire il grande successo dei tagli alle tasse e ciò che stanno comportando per la nostra economia in forte espansione'. Not looking good for our great ...

Negli Usa scatta lo "shutdown"Bloccate le attività federaliFuria Trump : colpa dei democratici : Stati Uniti nel caos. Il presidente Donald Trump celebra il suo primo anno alla Casa Bianca con lo 'shutdown', ovvero con la chiusura di tutte le attività non essenziali dell'amministrazione per mancanza di fondi Segui su affaritaliani.it

Usa - niente accordo tra Trump e democratici : scatta lo “shutdown”. Blocco dell’attività amministrativa federale : Stati Uniti in “shutdown”. Arriva lo stop alle attività amministrative dopo il voto negativo del Senato al provvedimento per finanziare il bilancio del governo. Senza la fumata bianca, a partire dalla mezzanotte di Washington (le 6 di sabato mattina in Italia) hanno chiuso molti uffici governativi, dipartimenti e agenzie federali. Così si chiude il primo anno di presidenza di Donald Trump, che non è riuscito a trovare l’accordo ...

Usa - scatta lo «shutdown» : bloccate le attività federali Trump : così non si mette bene Ma in Florida è pronta la festa : Trump archivia il suo primo anno alla presidenza con lo shutdown, ovvero il blocco dell’attività amministrativa federale, a partire dai servizi meno essenziali, per mancanza di fondi: «congelati» gli stipendi dei militari, disagi nelle attività pubbliche

Trump a marcia anti-aborto - proteggiamo santità vita : "Stiamo proteggendo la santità della vita e della famiglia al centro della nostra società". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sintetizzato l'operato della sua amministrazione in ...

Trump in video alla Marcia per la vita : ‘Presidente più anti-abortista della storia’ : Migliaia di americani che si oppongono al diritto d’aborto si sono dati appuntamento a Washington, per la manifestazione annuale “March for life” (Marcia per la vita), dove per la prima volta interverrà via video il presidente in carica, Donald Trump. Solo centinaia di metri separeranno il repubblicano, che parlerà alla Casa Bianca alle 18.15 italiane, dai manifestanti riuniti sulla spianata del National Mall. Il suo discorso ...

Airbnb invita gli utenti a visitare quelli che Trump definì 'Paesi di merda' : Questo non è solo qualcosa legato ai profitti e all'economia. Sono valori che devono legare tutti gli americani'.

Harry e Meghan - "Trump non sarà invitato alle nozze reali" : nozze reali senza Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti non dovrebbe essere invitato al matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle in programma il 19 maggio. È quanto riferisce...

Harry e Meghan non invitano Trump al matrimonio : "Non c'è motivo". E scelgono il tema del ricevimento : Donald Trump non dovrebbe essere invitato al matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle previsto il prossimo 19 maggio. È quanto riferisce una fonte della Casa reale, citata dal Daily Mail."Anche se la lista ufficiale degli invitati non è stata ancora annunciata, non c'è nessun motivo per cui Trump dovrebbe essere invitato", spiega la fonte. La notizia del tabloid giunge dopo che il presidente Usa ha annullato la ...

Trump invita a comprare armi americane : C’è intesa su argomenti condivisi dalla legge che include la sicurezza dei confini, alla lotteria dei visti, dalla catena migratoria al programma per i dreamers. L’accordo tra repubblicani e democratici riguarda anche gli immigrati entrati da ragazzi negli USA con…Continua a leggere →

Iran - il governo contro i manifestanti : "Evitate raduni illegali". Trump dopo gli arresti : "Il mondo vi guarda" : L'economia Iraniana ha visto i suoi fondamentali migliorare dopo la firma dell'intesa sul nucleare - soprattutto perché il proprio petrolio è tornato sul mercato, e ha potuto firmare accordi ...