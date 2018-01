Trump | stop shutdown | firmato accordo

Trump choc contro gli immigrati : «Stop a quelli da El Salvador - Haiti e Africa - sono un cesso di Paesi» : Donald Trump choc . Il presidente americano, in un in contro nello Studio Ovale con alcuni membri del Congresso, usa parole dure contro gli immigrati . A parlamentari e senatori che gli chiedevano di...

Trump : stop a trivellazioni in Florida : 2.25 L'amministrazione Trump non consentirà trivellazioni vicino alle coste della Florida.La Casa Bianca tornando sui propri passi rispetto al piano presentato la scorsa settimana. Trump,secondo i media, ha ceduto alle pressioni del governatore dello stato, Rick Scott e delle proteste bipartisan. La decisione di non consentire trivellazioni in Florida è stata annunciata dal segretario agli Interni Ryan Zinke, per evitare possibili maree nere ...