Trump continua la battaglia per America First Imposti nuovi dazi su

Donald Trump - il bilancio di un anno di presidenza : tempesta politica continua - retorica esplosiva. Temi cruciali in bilico : Quanti, il 20 gennaio 2017, avrebbero potuto prevedere eventi e carattere del primo anno di presidenza di Donald Trump ? La campagna presidenziale – la battaglia politica e umana tra Trump e Hillary Clinton – era stata dura, insolita, esplosiva; il risultato elettorale era stato sorprendente. Ma pochi, il 20 gennaio 2017, quando Trump giurò per diventare presidente e parlò di “carneficina americana”, avrebbero potuto davvero prevedere gli eventi ...

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ridotto di circa 8mila chilometri quadrati l'area di due monumenti nazionali nello Utah. È la più grande revisione di sempre degli spazi statunitensi protetti a livello federale per motivi storici, culturali e