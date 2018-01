Trovata su una spiaggia russa del mar Nero una cassa con proiettili antiaerei della NATO

Cecile Kyenge - l'ultima Trovata : 'Una settimana di incontri contro l'afrofobia' : 'A giugno organizzerò una settimana sull' afrofobia al Parlamento europeo per ragionare sul problema del razzismo nell'Unione e promuovere una immagine nuova e corretta degli africani'. E' l'ultima ...

Verginità in vendita per pagarsi gli studi - la 'Trovata' di una 18enne : Sul profilo identificativo è precisato che il suo drink preferito è lo champagne, la cucina prediletta è quella giapponese e lo stilista più amato è Dior. Queste informazioni comparse su un sito europeo di escort "Elite Models vip", suonano marginali se non buffe rispetto all'annuncio che le contiene. Una modella italiana appena maggiorenne, ha messo all'asta su Internet la sua Verginità. Il miglior offerente potrà deflorarla. Per la ragazza è ...

Si perde mentre torna dal lavoro - una notte di paura. RiTrovata all'alba : Barga (Lucca), 12 gennaio 2018 - Ore di paura a Barga per una donne che si era persa in una zona impervia mentre tornava a casa dal lavoro. Quando ha capito di non sapere dove fosse finita, con il ...

Torino - fiducia riTrovata : importanti aggiornamenti sul fronte infortunati : 1/9 LaPresse/ Marco Alpozzi ...

Trump fa retromarcia sulle trivellazioni in Florida. Ma per molti è una Trovata elettorale per favorire il ‘suo’ governatore : Dietrofront di Trump sulle trivellazioni petrolifere vicino alle coste della Florida. Se nei giorni scorsi il governo Usa aveva annunciato che avrebbe concesso nuove autorizzazioni per l’estrazione di greggio e gas al largo di quasi tutte le coste degli Stati Uniti e che tali provvedimenti avrebbero riguardato anche Paesi come California e Florida, per la prima volta dopo decenni, dalla Casa Bianca arriva la notizia: Trump ha ceduto alle ...

Messico : Trovata una testa decapitata accanto ad una scuola elementare Video : Il macabro ritrovamento è stato effettuato questa mattina a Tulum [Video], in #Messico, accanto ad una scuola elementare. Dentro un sacco di spazzatura nero sono state trovate delle mani e dei piedi di una persona, mentre avvolto in un narcomanta, cioè un lenzuolo contenente un messaggio scritto da parte di trafficanti di #droga del cartello, vi era una testa decapitata. La polizia ha isolato la zona sin da subito non permettendo a nessuno di ...

Venezia - neonata Trovata morta in una discarica - i pm chiedono ai presidi di verificare le assenze delle studentesse : Potrebbe essere stata una studentessa ad abbandonare una piccola, appena nata, nella spazzatura. Il corpicino della bambina è stato trovato il 4 novembre alla Ecopatè di Musile di Piave, in Veneto, e ...

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo/ Amore finito? E se fosse solo una Trovata pubblicitaria? : Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, la storia d'Amore tra i due cantanti è davvero al capolinea? I fatti parlano chiaro ma i fan sperano in un "escamotage".(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:31:00 GMT)

Grosseto. Una sessantenne Trovata morta nella zona di via Cesare Cantù : I Pompieri sono entrati in casa e l’hanno trovata morta. In casa c’erano i suoi due cani, uno morto, mentre l’altro la stava vegliando. La donna non rispondeva da due giorni al telefono. I Vigili del fuoco sono stati allertati…Continua a leggere →

Salerno - donna Trovata morta in casa : strangolata con una cintura - fermato il figlio : Orrore questa mattina a Battipaglia, nel Salernitano, dove i carabinieri hanno rinvenuto in un'abitazione il cadavere di una donna 74enne e subito dopo hanno fermato il figlio della vittima, 42enne ...

Luigi De Magistris - l'ultima Trovata del sindaco di Napoli : una strada al terrorista Yasser Arafat : Una strada per Yasser Arafat . Questa l'ultima pensata del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris . Una decisione che, sicuramente, provocherà polemiche specie nella comunità ebraica partenopea. La ...

Morto Kim Jong-hyun - star del pop sudcoreano : Trovata una lettera che confermerebbe l'ipotesi del suicidio : ' Forse non avrei dovuto essere conosciuto in tutto il mondo . Ho capito che è questo che mi ha reso la vita difficile'. Embed from Getty Images Kim Jong-hyun era il frontman di una delle boyband più ...

