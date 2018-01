Terremoto violentissimo di magnitudo 8 | 0 in Alaska | è allarme Tsunami

: Violentissimo terremoto in Alaska: allerta tsunami nel Pacifico (y) segui il Corriere Adriatico e resta... - CorriereAdriati : Violentissimo terremoto in Alaska: allerta tsunami nel Pacifico (y) segui il Corriere Adriatico e resta... - strofuggi : RT @andreabettini: Violentissimo #terremoto al largo dell'Alaska. Prime stime magnitudo fra 7.6 e 8.0. Emesso allerta #tsunami nel Pacifico… - autoctoNO_it : RT @andreabettini: Violentissimo #terremoto al largo dell'Alaska. Prime stime magnitudo fra 7.6 e 8.0. Emesso allerta #tsunami nel Pacifico… - angeloghinelli : RT @andreabettini: Violentissimo #terremoto al largo dell'Alaska. Prime stime magnitudo fra 7.6 e 8.0. Emesso allerta #tsunami nel Pacifico… - allarme24 : RT @andreabettini: Violentissimo #terremoto al largo dell'Alaska. Prime stime magnitudo fra 7.6 e 8.0. Emesso allerta #tsunami nel Pacifico… -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Alle 10,31 (ora italiana) un fortissimodi8.0 della scala Richter ha colpito il Golfo dell'. Secondo il centro di calcolo EMSC il sisma, per ora il più forte del 2018, avrebbe avuto il suo epicentro al largo della costa dell'Isola di Kodiak, 280 chilometri a sudest rispetto all'omonima città dell'isola. Il PacificWarning Centre avrebbe lanciato l'per le coste esposte, con il rischio di onde anomale per le coste esposte, soprattutto quelle dell'. Il tremore della violentissima scossa è stato avvertito fino ad Anchorage, la città più popolosa dell', situata più di 500 chilometri a nord rispetto all'epicentro. L'ipocentro del sisma sarebbe molto superficiale secondo il centro di calcolo EMSC, cioè ad appena 10 chilometri dalla superficie., zona di subduzione L'è nota per essere una delle zone più sismiche al ...