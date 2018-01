Teatro Massimo | protestano le maestranze | sciopero di 30 minuti per la prima del

Palermo : Guillaume Tell al Teatro Massimo per inaugurazione stagione 2018 (2) : (AdnKronos) - Proprio la patria è il secondo tema: a differenza di quanto avverrà nelle opere risorgimentali di Verdi, nel Guillaume Tell il concetto di patria non è legato alla politica, ma alla natura, presente in modo potentissimo nella partitura: è un concetto che nelle scene di Paolo Fantin vie

Sergio Mattarella - Presidente della Repubblica - sarà presente alla serata inaugurale della stagione lirica del Teatro Massimo Bellini di Catania : Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, sarà presente alla serata inaugurale della stagione lirica del Teatro Massimo Bellini di Catania, che avrà luogo il 16 gennaio a partire dalle ore 20.30. Va in scena “La rondine” di Giacomo Puccini, gioiello della…Continua a leggere →

Massimo Lopez/ Il ricordo dell'infarto avuto a Teatro : "Il dolore era lancinante" (Verissimo) : Lo storico duo composto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi ospite nel pomeriggio a Verissimo ed in serata ai Soliti Ignoti, per promuovere il nuovo tour teatrale.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:13:00 GMT)

Massimo Dapporto apre il 2018 al Teatro Petrarca : Nuovo appuntamento nell'ambito della stagione di prosa e danza del Teatro Petrarca di Arezzo , organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. ...

Palermo : cinquecento minori comunità alloggio ospiti del Teatro Massimo (2) : (AdnKronos) - La Massimo Kids Orchestra, ultima nata tra le formazioni giovanili del Teatro Massimo, è composta da bambini e ragazzi tra gli otto e i quindici anni che provengono dalle esperienze più diverse e con differenti percorsi di alfabetizzazione musicale alle spalle. Seguiti dai professori d

Palermo : Cinquecento minori comunità alloggio ospiti del Teatro Massimo : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - La Massimo Kids Orchestra, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno del Teatro Massimo diretti da Daniele Malinverno sabato 6 gennaio alle ore 18.30 saranno i protagonisti di un concerto al quale il Teatro Massimo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cittadinan

Il 'sogno' di Massimo Ranieri al Teatro Lendi : Si apre con Massimo Ranieri e 'Sogno e son desto… in viaggio', recital con orchestra dal vivo, il 2018 del Teatro Lendi, in via A. Volta 176 (Strada provinciale Grumo Nevano-Sant'Arpino). ...

OPERA/ Il risanamento del Teatro Massimo di Palermo : Il Teatro Massimo di Palermo guida la classifica dei teatri italiani di OPERA in termini di successo e di crescita di biglietti venduti e di incassi. Ce lo spiega GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 06:21:00 GMT)OPERA/ L'anno di Rossini e quel Festival che "rende" all'ItaliaOPERA/ Il Guillaume Tell di Michieletto riaccende il dibattito sul Teatro di regia

Palermo. Grandi numeri per il Teatro Massimo : Il Teatro Massimo di Palermo ha chiuso il 2017 con piena soddisfazione e, dopo l’ultima recita dell’anno con La bella addormentata del 28 dicembre (la produzione del balletto di fine anno ha raggiunto quasi 11.000 presenze), tira le somme sull’anno trascorso.…Continua a leggere →

Capodanno Teatro Massimo - 10.000 spettatori in sala per i due concerti : Circa 2500 persone in sala per i due concerti, con un totale che raggiunge i diecimila spettatori considerando anche quanti hanno seguito le dirette in streaming e sul maxischermo di Piazza Verdi. E ...

Cagliari. Spettacolo circense per l'inaugurazione della stagione del Teatro Massimo : Teatro Massimo " stagione 16/17 ABBONAMENTI 28 spettacoli di Teatro,danza,circo e arti performative: 6 compagnie internazionali, 16 compagnie italiane, 9 produzioni originali solo da settembre a dicembre e altrettanto ricchi saranno i mesi a ...

Teatro : per il Massimo di Palermo conti in ordine e spettatori in crescita (2) : (AdnKronos) - Anche gli abbonati sono sempre più numerosi. Per la stagione 2018 sono arrivati già a quota 6.250, con una ulteriore crescita rispetto al 2017. In progressione costante le presenze per le visite guidate, che vedono affluire tanto turisti italiani e stranieri che palermitani: nel 2017 s

Teatro : per il Massimo di Palermo conti in ordine e spettatori in crescita : Palermo, 30 dic. (AdnKronos) - conti in ordine per il quinto anno consecutivo, aumento del numero di spettatori e delle entrate dal botteghino, con una significativa presenza di giovani e una percentuale importante di biglietti venduti online. Il Teatro Massimo di Palermo conclude il 2017 e, dopo l’

Capodanno : Teatro Massimo raddoppia - musica barocca e concerto con Verdi e Strauss : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - Il Teatro Massimo raddoppia quest'anno il tradizionale appuntamento del concerto di Capodanno e affianca al concerto pomeridiano, promosso dalla presidenza del Consiglio comunale di Palermo, un concerto mattutino con il grande repertorio barocco. Il primo gennaio, alle