Tavecchio presidente Lega Serie A È il candidato favorito | Lotito e Fassone saranno

Calcio : Carlo Tavecchio presidente della Lega A? E’ lui il candidato più probabile : E’ proprio il caso di dirlo: grandi manovre all’interno della Lega Serie A in vista dell’assemblea di venerdì mattina, l’ennesima convocata per il rinnovo dell’asset dirigenziale dopo nove mesi di commissariamento affidato a Carlo Tavecchio . Ebbene potrebbe essere proprio Tavecchio , commissario in carica fino a lunedì prossimo e presidente federale dimissionario, a occupare lo “scranno più alto” alla ...

Tavecchio : 'Nuovo presidente? Vinca il migliore' : Non ha perso la voglia di scherzare Carlo Tavecchio che dopo le dimissioni da presidente della Figc ha chiarito di non voler lasciare il mondo del calcio. Sul nome del suo successore l'ex numero 1 ...

Consiglio Federale FIGC : Si è dimesso il Presidente Carlo Tavecchio : Consiglio Federale FIGC: Si è dimesso il Presidente Carlo Tavecchio . La riunione tenutasi a Roma in Via Allegri ha sancito le