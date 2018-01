Sulla possibile sfida con Fassino a Bologna Bersani tira fuori un' altra battuta

Le multe stradali arriveranno Sulla Pec. Il decreto anti-furbetti : 'Impossibile ignorarle' : Novità importanti in arrivo sulle multe stradali , a quasi 5 anni dalla lontanissima legge 93 del 2013: è di questi giorni la notizia, direttamente dalla Gazzetta Ufficiale, del decreto che rende ...

Le multe stradali arriveranno Sulla Pec. Il decreto anti-furbetti : "Impossibile ignorarle" : Novità importanti in arrivo sulle multe stradali, a quasi 5 anni dalla lontanissima legge 93 del 2013: è di questi giorni la notizia, direttamente dalla Gazzetta Ufficiale, del decreto...

Marchionne Sulla riforma delle tasse : in Italia non so se è possibile - : "L'Italia è terzo Paese più indebitato al mondo, quindi prima di fare un discorso sulle riforme fiscali è meglio vedere se possiamo permettercelo", ha detto l'amministratore delegato di Fca ...

Svizzera - possibile referendum Sulla Ue : 21.02 Un referendum in Svizzera per chiarire i rapporti con l'Unione europea. E' quanto ipotizza la presidente, Doris Leuthard, dopo le frizioni degli ultimi giorni con Bruxelles. La Svizzera non fa parte della Ue, ma da tempo sono in corso colloqui per arrivare a un nuovo trattato-quadro che sostituisca gli oltre 100 accordi bilaterali che regolano le relazioni tra Europa e Berna. Difficoltà sono emerse sull'accesso limitato consentito di ...

Previsioni Meteo Natale - gli ultimi aggiornamenti Sulla possibile sfuriata di gelo e neve del weekend [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...

Laura Pausini nuovo album 2018 : novità e rumors Sulla possibile data di uscita in Italia : Arriva una straordinaria notizia per i fan di Laura Pausini. L’artista Italiana infatti ha annunciato il suo ritorno sulle scene musicali nel 2018 con un nuovo album ed un tour mondiale che partirà con due date imperdibili al Circo Massimo di Roma. Scopriamo tutte le novità ed i rumors sulla possibile data di uscita del nuovo lavoro discografico della Pausini. Dopo il trionfo a La Vox Mexico, Laura Pausini torna con un nuovo album nel ...

Astrofisica : la vita Sulla Terra possibile grazie alla distanza di sicurezza dal centro della galassia : Una ricerca firmata da Francesco Tombesi (Università di Tor Vergata), appena pubblicata su Scientific Reports ha appurato che la vita sulla Terra è stata resa possibile dalla sua distanza di sicurezza dal centro della galassia, luogo in cui il nostro pianeta non è stato colpito dalla radiazione ionizzante prodotta dal buco nero al centro della Via Lattea, che nella sua fase di massima attività avrebbe espulso l’atmosfera di pianeti ...

Il Milan allo scoperto su Donnarumma : “patrimonio del club” ma non è una smentita Sulla possibile cessione : Nelle ultime ore in casa Milan tiene banco il caso Donnarumma, il portiere rossonero potrebbe lasciare il club già a gennaio, le ultime voci parlano di Raiola che ha parlato di “violenza morale” al momento del rinnovo del contratto. Nelle ultime ore il Milan ha commentato attraverso il proprio sito web le notizie più importanti della rassegna stampa mattutina dei quotidiani sportivi: “Gigio è un patrimonio del Club, sia ...

Dreams : dalla PlayStation Experience dettagli Sulla modalità storia e una possibile beta : Dreams è un titolo estremamente interessante ma anche molto difficile da comprendere a pieno. Uno strumento che potrebbe a tutti gli effetti rivelarsi fantastico per i creativi ma che a livello di videoludico non è facilmente inquadrabile.Nel corso della PlayStation Experience, Media Molecule ha brevemente parlato del titolo discutendo della modalità storia, un aspetto già annunciato in passato ma sempre in maniera piuttosto vaga. A quanto pare ...

Brexit - Bruxelles spegne l'entusiasmo per un possibile accordo Sulla "bill" : Si stempera l'entusiasmo per un possibile accordo tra Londra e Bruxelles sulla "Brexit bill" , ossia l'onere finanziario che la Gran Bretagna si dovrà accollare per uscire dall'Unione Europea. Secondo ...

"Possibile candidare Berlusconi con riserva". Ghedini ottimista Sulla sentenza : "Siamo cautamente ottimisti sulla sentenza della Cedu, perchè la questione è stata ritenuta rilevante e seria". Ad affermarlo è Niccolò Ghedini, legale di Silvio Berlusconi, intervistato da Radio Anch'io, aggiungendo che "in ogni caso l'8 marzo 2018 sarà possibile presentare un'istanza di riabilitazione in Italia per Silvio Berlusconi. Questo estinguerebbe gli effetti della legge Severino. È tecnicamente ...

Nuovo allarme Carige. "E' possibile un ulteriore aumento di capitale". Rischi Sulla continuità aziendale : ROMA - Sono tre le ispezioni della Vigilanza che investono la traballante Banca Carige. Nel giorno di avvio dell'aumento di capitale, il prospetto informativo rivela che il gruppo bancario ligure è ...

“Aspettando Crohn - l’agenda impossibile” : un cortometraggio per sensibilizzare Sulla Malattia di Crohn firmato dai “The Pills : Presentata oggi a Milano la campagna di sensibilizzazione “Aspettando Crohn. l’agenda impossibile” promossa daJanssen Italia insieme all’Associazione Pazienti A.M.I.C.I. Onlus e alla Società Scientifica IG-IBD (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease), nata per promuovere l’informazione sulla Malattia di Crohn, patologia cronica che si stima colpisca 1.3 milioni di persone nel mondo1 di cui circa 60.000 persone in Italia, ...