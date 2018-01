Sul Play Store di Google arrivano gli audiolibri | anche in Italia

Oltre 40 App e Giochi scontati e gratis Sul Play Store oggi 23 Gennaio : Sono Oltre 40 le App ed i Giochi gratis o scontate per oggi 23 Gennaio con un risparmio di Oltre 60 euro con tanti sconti sul Google Play Store 40 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android per questi giorni Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono Oltre 40 app scontate tantissime applicazioni gratis per […]

Più di 30 App e Giochi scontati e gratis Sul Play Store 22-23 Gennaio : Sono oltre 30 le App ed i Giochi gratis o scontate per oggi e domani 22 e 23 Gennaio con un risparmio di oltre 50 euro con tanti sconti sul Google Play Store Circa 30 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android per questi giorni Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono oltre 30 app […]

Challegram non esiste più : Telegram X debutta Sul Play Store : Challegram scompare cambiando il suo nome in Telegram X, rassicurando così tutti gli utenti della sua ufficialità. Ecco cosa c’è da sapere. Giorni fa vi abbiamo parlato di un’applicazione di “terze parti” sviluppata da Telegram LLC per Telegram sfruttando le API ufficiali del servizio di Messaggistica. Adesso questa, Telegram X, rinominata come Challegram sul sul Play Store cambia nome rivelando il suo vero io. Le novità ...

Più di 30 app e giochi Android in offerta Sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono 31 tra app e giochi in offerta sul Play Store. E 18 saranno i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per iniziare la settimana? L'articolo Più di 30 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gli audiolibri iniziano a comparire Sul Google Play Store : Gli audiolibri si preparano a debuttare sul Google Play Store: avvistato il banner pubblicitario negli Stati Uniti, anche se per il momento non porta da nessuna parte. Arriveranno anche in Italia, magari in lingua originale? Lo scopriremo soltanto con un po' di attesa. L'articolo Gli audiolibri iniziano a comparire sul Google Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Valanga di giochi a meno di 20 euro Sul PlayStation Store - lista completa al 19 gennaio : Gli sconti della promo giochi a meno di 20 euro iniziano oggi 19 gennaio su PlayStation Store, inoltre c'è anche una nuova tornata di occasioni sui titoli digitali. Tutto può essere consultato sul blog ufficiale di PlayStation. Parliamo della lista completa dei giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store ma anche gli sconti sui giochi digitali. Che sia Hellblade, Fallout 4, The Last Guardian, DiRT Rally o Far Cry 4, si potrà ottenere un ...

WhatsApp Business - disponibile Sul Google Play Store : L'applicazione è stata lanciata in Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, e nelle prossime settimane arriverà anche nel resto del mondo. WhatsApp Business è pressoché identica a ...

WhatsApp Business finalmente Sul Play Store Android Video : L’attesa è finita e dopo essere stata a disposizione solamente dei cosiddetti «beta tester» ora l’app WhatsApp Business [Video] è a disposizione di tutti sul Play Store di Android mentre si dovra' attendere ancora un po’ per vederlo disponibile anche nella vetrina iOS di Apple. La pubblicazione è di poche ore fa, ma ciò che è certo è che oggi è disponibile la prima versione per aziende del servizio di messaggistica più diffuso e conosciuto al ...

WhatsApp Business finalmente Sul Play Store Android : L’attesa è finita e dopo essere stata a disposizione solamente dei cosiddetti «beta tester» ora l’app WhatsApp Business è a disposizione di tutti sul Play Store di Android mentre si dovrà attendere ancora un po’ per vederlo disponibile anche nella vetrina iOS di Apple. La pubblicazione è di poche ore fa, ma ciò che è certo è che oggi è disponibile la prima versione per aziende del servizio di messaggistica più diffuso e conosciuto al ...

Circa 60 App e Giochi scontati e gratis Sul Play Store 18 Gennaio : Sono quasi 60 le App ed i Giochi gratis o scontate per oggi 18 Gennaio con un risparmio di Circa 130 euro con tanti sconti sul Google Play Store Circa 60 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android per questi giorni Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono oltre 55 app scontate tantissime applicazioni gratis […]

Play Copy : in arrivo la 2° edizione del convegno workshop Sul copywriting : La formula "magica" di Play Copy ha regalato alla precedente edizione un grande successo: biglietti sold out, più di 300 partecipanti in sala, altrettanti in streaming e oltre 20 brand a supporto ...

Quasi 50 App e Giochi scontati e gratis Sul Play Store 15-16 Gennaio : Sono Quasi 50 le App ed i Giochi gratis o scontate per il 15 e 16 Gennaio con un risparmio di circa 100 euro con tanti sconti sul Google Play Store Circa 50 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android per questi giorni Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono oltre 45 app […]

Più di 40 app e giochi Android in offerta Sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono 45 tra app e giochi in offerta sul Play Store. E 25 saranno i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste modo migliore per iniziare la settimana? L'articolo Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Spider-Man : quasi ultimata la copertina e svelato qualche dettaglio Sul gameplay : Il 2018 di PlayStation 4 si preannuncia veramente ricco di uscite e, tra queste, va sicuramente segnalata quella di Spider-Man, il titolo sviluppato da Insomniac Games che, a quanto pare, risultava pochi giorni fa già giocabile interamente.I lavori sul gioco, quindi, procedono e sembrano procedere anche quelli sulla copertina che, come rivela l'art director Jacinda Chew su Twitter, sono quasi ultimati. Questo significa che presto potremo ...