Stop alle nozze Fox-Sky | troppo potere a Murdoch

Dario Franceschini : "Su Casini e su altri alleati Stop alle resistenze" : "Chiudiamo subito ogni polemica e resistenza su Casini o su altri esponenti dei partiti alleati candidati comuni nei collegi uninominali, da Bonino a Lorenzin a Tabacci. Le coalizioni portano a questo, come era per l'Ulivo". Lo afferma Dario Franceschini all'agenzia di stampa Ansa, a proposito delle candidature della coalizione di centrosinistra."Lo sapevamo già quando abbiamo discusso nel Pd proprio per andare verso una politica di ...

Cambio dei parcometri - Stop alle multe e più attenzione ai cittadini : Da Tommaso Bori e Sarah Bistocchi Il 2018 ha portato ai perugini un ulteriore grattacapo: il Cambio parcometri installati da SIPA in tutte le aree del Comune di Perugia, non ultimo in centro storico ...

Berlusconi : 'Io reso incandidabile da una sentenza criminale'. E annuncia : 'Stop agli allevamenti di pellicce e ad animali nei circhi' : Lo ha annunciato lo stesso leader di Forza Italia intervenendo all'incontro del movimento animalista di Michela Vittoria Brambilla al museo della Scienza e della tecnologia. Tra i punti del programma ...

Roma - domenica ecologica : posticipato alle 17 : 30 lo Stop alla circolazione : Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha stabilito con una ordinanza che il blocco del traffico nella capitale previsto per domani, 21 gennaio, seconda domenica ecologica, sia posticipato nella fascia pomeridiana, dalle 16.30 alle 17.30. Il Campidoglio, spiega che “la misura è stata adottata per garantire non solo l’accesso ma anche il deflusso dallo stadio Olimpico, dove è in programma una partita che prevede un considerevole afflusso ...

“Stop agli allevamenti per le pellicce e interventi nei circhi” : il programma animalista di Berlusconi : Stop agli allevamenti di animali per farne pellicce, via gli animali dal redditometro e creazione della figura del garante dei diritti per gli animali. Sono le misure che Silvio Berlusconi ha promesso ai dirigenti del Movimento animalista di Michela Vittoria Brambilla. «Per quanto riguarda i circhi, dove gli animali vivono inscatolati, bisognerà in...

Arriva lo Stop alle supplenze dalle Graduatorie d’Istituto : Ecco la novità del governo Gentiloni che potrebbe interessare il reclutamento degli insegnanti relativamente alle supplenze. È in arrivo infatti la fine delle supplenze, attingendo dalle Graduatorie d’Istituto, com’è tuttora la prassi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. supplenze ai tirocinanti del percorso Fit Secondo il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59 già entrato in […] L'articolo Arriva lo stop alle supplenze dalle ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : le nozze da sogno di ChriStoph e Alicia - la FOTOGALLERY! : Cosa c’è di più romantico di un matrimonio sulla neve? In questi anni a Tempesta d’amore le nozze non sono certo mancate, ma quelle in arrivo nei prossimi episodi tedeschi della soap saranno decisamente speciali: non solo avverranno in un’atmosfera fiabesca, ma vedranno l’unione di due personaggi che non sembravano inizialmente destinati a finire insieme! Eh sì, perché nelle prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe la nuova protagonista ...

Torino - Belotti reagisce : 'Stop alle falsità - non sono un caso' : Non c'è nessun caso Belotti. Ad assicurarlo è lo stesso attaccante del Torino, e della Nazionale, interrompendo un lungo silenzio sui social per precisare che sbaglia chi lo dipinge distratto dalle ...