Stefano De Martino all’Isola | arriva un segnale da parte di Belen

Esordio hot per Stefano De Martino all'Isola dei Famosi : Bello, spigliato e sexy. L'Esordio di Stefano de Martino all'Isola dei Famosi è già un successo. L'ex ballerino di Amici e nuovo inviato dell'Isola in onda su Canale 5 si è collegato con lo studio ...

Stefano DE MARTINO / "Devo fare una dichiarazione? No - a 'sto giro passo!" (Isola dei Famosi 2018) : STEFANO De MARTINO è l'inviato dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi con un ruolo inedito: seguirà le vicende dei naufraghi con una telecamera nascosta(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 22:03:00 GMT)

Jeremias Rodriguez : ‘Io e Stefano De Martino non ci siamo più parlati’ : “Con Stefano De Martino? Non ci siamo più parlati”: così Jeremias Rodriguez parla del ballerino e suo ex cognato. Il fratello di Belen è stato ospite de Il sabato italiano nella puntata in onda il 20 gennaio su Rai1 (QUI il video da 00:01:47). Intervistato da Eleonora Daniele il giovane ha confidato che con Stefano i rapporti si sono interrotti, anche se non c’è mai stata una lite: Non ho avuto più rapporti, mi ha dato la cosa ...

Isola - Stefano De Martino e la prima foto in elicottero dall'Honduras : boom di like : Stefano De Martino è arrivato in Honduras ed è prontissimo per il suo nuovo ruolo di inviato dell'Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 partirà lunedì 22 gennaio, ma già fioccano sui social le ...

Gossip - Stefano De Martino racconta : 'Quella volta che lasciai Emma per Belen' Video : Emma Marrone, #Stefano De Martino e #Belen Rodriguez; sono questi tre personaggi del mondo della musica e dello spettacolo ad aver monopolizzato per anni il #Gossip nostrano con i loro 'intrecci' amorosi. Il settimanale 'Chi', a pochi giorni dal debutto del ballerino nel ruolo di inviato dell'Isola dei famosi, ha raccolto il suo sfogo anche sulla chiacchierata vicenda del suo tradimento ai danni della cantante. Scopriamo insieme cosa ha detto il ...

Stefano DE MARTINO / L'inviato dell'Isola dei famosi 2018 è sbarcato in Honduras : ecco il primo pensiero : STEFANO De MARTINO è ufficialmente arrivato in Honduras dove lunedì inizierà la sua nuova avventura come inviato all'Isola dei famosi 2018. Ma la nostalgia si fa sentire...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Chiamata speciale per Stefano De Martino prima della partenza per l'Isola Video : E' tutto pronto per la nuova edizione dell'#Isola dei Famosi che avviera' il suo gioco durante la messa in onda della prima puntata del reality prevista questo lunedì, in data 22 gennaio 2018. Le condizioni meteorologiche in Honduras sono migliorate dall'ultima bufera, che ha scatenato ansia e preoccupazione sul web e tra i concorrenti in partenza, e si mantengono stabili: ce lo ha fatto sapere #Stefano De Martino attraverso i suoi recenti ...