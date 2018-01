Squalificati Serie A Giudice sportivo | sono 4 | assenze pesanti in casa Cagliari

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : chiusa la curva dell’Atalanta - stop per 4 calciatori : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati per i prossimi turni di Serie ...

Squalificati e Diffidati 21^ giornata Serie A 2017/2018 : Squalificati e Diffidati 21^ giornata Serie A 2017/2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Squalificati E Diffidati 21^ giornata – Ecco l’elenco completo degli Squalificati e Diffidati del 21° turno di Serie A. Squalificati ATALANTA: De Roon (1 turno) BENEVENTO: Lucioni (1 anno, doping) BOLOGNA: nessuno CAGLIARI: Joao Pedro (2 turni) CHIEVO: nessuno CROTONE: ...

Serie A - sette Squalificati per il prossimo turno : Serie A, sette squalificati per il prossimo turno Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Serie A – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha squalificato sette giocatori per un turno. Serie A, I GIOCATORI squalificati Ecco l’elenco completo dei calciatori che salteranno le gare della ventunesima giornata. ...

Serie A - sette Squalificati per un turno : Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha squalificato sette giocatori per un turno: Marten De Roon (Atalanta), Jacopo Sala (Sampdoria), Davide Astori e ...

Squalificati Serie A ed il “caso Benatia-Pavoletti” : le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 gennaio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 10.30 dell’8 gennaio 2018) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta ...

Squalificati e Diffidati 20^ giornata Serie A 2017/2018 : Squalificati e Diffidati 20^ giornata Serie A 2017/2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Squalificati E Diffidati 20^ giornata – Ecco l’elenco completo degli Squalificati e Diffidati del 20° turno di Serie A. Squalificati ATALANTA: nessuno BENEVENTO: nessuno BOLOGNA: Masina (1 turno) CAGLIARI: Joao Pedro (3 turni) CHIEVO: nessuno CROTONE: nessuno FIORENTINA: ...

Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato.

Squalificati e Diffidati 19^ giornata Serie A 2017/2018 : Squalificati e Diffidati 19^ giornata Serie A 2017/2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Squalificati E Diffidati 19^ giornata – Ecco l’elenco completo degli Squalificati e Diffidati del 19° turno di Serie A. Squalificati ATALANTA: nessuno BENEVENTO: nessuno BOLOGNA: Poli (1 turno) CAGLIARI: Joao Pedro (4 turni) CHIEVO: nessuno CROTONE: Ajeti (1 turno) ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : che stangata per Joao Pedro : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato.

