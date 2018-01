Sorelle | fidanzati e figli Ecco la parentopoli grillina

: RT @giornalettismo: Dopo le parlamentarie rispunta la 'parentopoli' #M5S con sorelle, fidanzati ed ex compagni in lista per un seggio https… - OttoIso : RT @giornalettismo: Dopo le parlamentarie rispunta la 'parentopoli' #M5S con sorelle, fidanzati ed ex compagni in lista per un seggio https… - lella_50 : RT @giornalettismo: Dopo le parlamentarie rispunta la 'parentopoli' #M5S con sorelle, fidanzati ed ex compagni in lista per un seggio https… - AntonioCampo4 : RT @giornalettismo: Dopo le parlamentarie rispunta la 'parentopoli' #M5S con sorelle, fidanzati ed ex compagni in lista per un seggio https… - MilaSpicola : RT @giornalettismo: Dopo le parlamentarie rispunta la 'parentopoli' #M5S con sorelle, fidanzati ed ex compagni in lista per un seggio https… - CesareCe : RT @giornalettismo: Dopo le parlamentarie rispunta la 'parentopoli' #M5S con sorelle, fidanzati ed ex compagni in lista per un seggio https… -

(Di martedì 23 gennaio 2018) L a metamorfosi è compiuta. Il Movimento di lotta, dell'anti casta, dell'antidoto alla vecchia politica diventa ufficialmente partito di governo. Gli anticorpi ai virus tanto contestati agli avversari sembrano più deboli nell'organismo purissimo dei Cinque Stelle. E così nelle liste dei candidati nel proporzionale e dei loro supplenti si ritrovano, ex compagni di vita, ex portaborse. Non si conoscono ancora i nomi dei candidati ai collegi uninominali, che sono un terzo del totale e che saranno decisi personalmente da Di Maio e dal «garante».Tutti gli iscritti si potevano candidare, a patto di rispettare una serie di requisiti, come non avere condanne e non essere iscritti ad altri partiti. Ma niente vincoli invece per quel che riguarda legami parentela o lacciuoli sentimentali pregressi o presenti che corrono sul filo ...