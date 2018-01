Sony lancia i suoi “Super sconti” di gennaio | in offerta Xperia XZs | Xperia XZ1 e Xperia

Sony si preparara a lanciare un top di gamma Xperia con display OLED : Sony ha pubblicato un nuovo annuncio per la ricerca di un ingegnere specializzato in display OLED. Ecco cosa potrebbe significare L'articolo Sony si preparara a lanciare un top di gamma Xperia con display OLED è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sony lancia il cane robot intelligente : si chiama Aibo : Mentre in Giappone si festeggia l'anno del cane, il colosso dell'elettronica Sony ha lanciato una nuova versione del suo cane robot, con connessione a internet e dotato di intelligenza artificiale. Il cucciolo bianco-avorio si...

Sony lancia i Saldi di Gennaio di PS4 : Horizon Zero Dawn e molti altri sconti imperdibili : Sony ha deciso di lanciare una nuova iniziativa davvero molto interessante per tutti i possessori di PS4. I Saldi di Gennaio del PlayStation Store raggruppano diverse offerte che potrebbero far gola a chi è alla ricerca di sconti importanti su esclusive e non.Ecco come Sony presenta l'iniziativa:Un nuovo anno è da poco iniziato, portando con sé nuove e imperdibili offerte su alcuni dei migliori titoli per PlayStation 4, valide fino venerdì 19 ...

Il Sony H4233 potrebbe essere lanciato come Xperia XA2 Ultra : Nuove indiscrezioni suggeriscono che il Sony noto con il model number H4233 potrebbe essere lanciato all'inizio del prossimo anno come Xperia XA2 Ultra. L'articolo Il Sony H4233 potrebbe essere lanciato come Xperia XA2 Ultra è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.