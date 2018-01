Snowboard | arriva il ' King of Obereggen'

Snowboard - Michela Moioli : “La giornata delle bergamasche! Mi sento bene - dopo le qualifiche è arrivata la tranquillità” : E sono sei! Michela Moioli non smette di stupire e conquista il sesto successo nella Coppa del Mondo di Snowboardcross imponendosi al photofinish in quel di Montafon (Austria). Vittoria eccezionale per la lombarda che può addirittura puntare alla sfera di cristallo, anche se il sogno resta sempre quello a Cinque Cerchi. Queste le parole alla FISI dopo l’arrivo: “Mi sentivo bene ma ero ugualmente un po’ tesa nelle qualificazioni ...