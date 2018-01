: Slavina in Alto Adige, nessun ferito, turisti evacuati - lavocedelne : Slavina in Alto Adige, nessun ferito, turisti evacuati - Lasiciliaweb : Slavina in Alto Adige, turisti evacuati - AS3691 : RT @Agenzia_Ansa: Slavina in #AltoAdige: nessun ferito, turisti evacuati. Paura anche in #ValleFormazza per una valanga. Riapre strada #Cer… - GiaPettinelli : Slavina a #Vallelunga in #AltoAdige, nessun ferito, turisti evacuati. Paura anche in #ValleFormazza per una valanga… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Slavina in #AltoAdige: nessun ferito, turisti evacuati. Paura anche in #ValleFormazza per una valanga. Riapre strada #Cer… -

Evacuazione con l'aiuto degli elicotteri di un albergo e di alcune case in Vallelunga, nell'altoatesina Val Venosta a causa di una,che ha anche colpito e danneggiato una casa, fortunatamente senza causare feriti. Paura ma nessun ferito in Piemonte in Valle Formazza, nell'Ossola, dove una valanga di grandi dimensioni ha interrotto ieri sera la statale 659tra Chiesa e San Michele. In Val d'Aosta riapre la strada per Cervinia,chiusa da domenica per pericolo valanghe.(Di martedì 23 gennaio 2018)