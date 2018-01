Siria | Macron | aprire accessi umanitari priorità assoluta

Macron - la lotta allo Stato islamico in Siria risulterà vittoriosa il prossimo febbraio : Il presidente francese spera che prenderanno parte al processo politico che sarà avviato in Siria all'inizio del 2018 sia i rappresentanti della parte politica di Assad che quelli dei diversi gruppi ...

Siria - il piano di Macron. Patto con Putin per il dopoguerra : Un piano francese per uscire dall’impasse Siriana. Emmanuel Macron non ne ha mai parlato apertamente, neppure ieri, in visita nel Qatar, nel cuore di una delle svariate crisi che attanagliano il Medio Oriente. E a Parigi nicchiano, quella parola («piano») non la vogliono sentire. Ma fonti diplomatiche francesi sottolineano che «in Medio Oriente sia...

Netanyahu a Macron : Israele si trova pronto per attaccare obiettivi iraniani in Siria - : Per gli israeliani il minor errore sarà anche l'ultimo: qualsiasi nuova guerra potrebbe finire con la sparizione di questo regime dalla geografia politica mondiale", ha detto il comandante del CGRI ...