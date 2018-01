Sinistra | Speranza | non ci alleeremo con la destra dopo il voto

Mdp con Sinistra italiana e le trattative fallite col Pd : parla Roberto Speranza Live : L’ex capogruppo del Pd, coordinatore di Articolo Uno-Mdp, in diretta dagli studi del «Corriere dellaSera» di Roma. Per i tweet l’hashtag è #corriere Live

Centro Sinistra - Speranza e Fratoianni frenano alleanza col Pd : nuova piattaforma o non ci stiamo : Il coordinatore dei Democratici e progressisti punta alla crezione di un nuovo soggetto. Il segretario di Si a Fassino e Prodi: tempo scaduto. Bersani sui tentativi di Fassino di cucire la coalizione: "La porta è aperta, ma secondo me sottovalutano la situazione"

Centro Sinistra - Mdp frena. Speranza : “Pd vuole liste civetta senza cambiamento”. Bersani : “Fassino sottovaluta” : Malgrado gli annunci e le “lunghe e cordiali telefonate” con Matteo Renzi e nonostante i tentativi di Romano Prodi di sanare le spaccature, a sinistra continuano le tensioni. Chi continua a frenare sull’intesa con il Pd sono gli ex dem di Mdp che in questo momento si stanno riunendo a Roma. “Dobbiamo uscire dal teatrino di questi giorni”, ha dichiarato il deputato Roberto Speranza nel suo intervento di apertura. ...

Speranza : unire centro Sinistra senza cambiare è una presa in giro : Ed è per quel pezzo di Paese che sottoscrivendo "ogni parola dell'agenda politica che Laura Boldrini ha descritto qui stamattina", Speranza ha proposto a Campo progressista di "costruire insieme una ...

Ricomincio da tre. Civati - Fratoianni e Speranza convocano per il 2 dicembre l'Assemblea della nuova Sinistra : "Il 2 dicembre daremo vita a qualcosa che ancora non c'è e di cui l'Italia ha davvero bisogno". In una lettera Pippo Civati (Possibile), Nicola Fratoianni (sinistra Italiana) e Roberto Speranza (Mdp Articolo 1) convocano l'Assemblea nazionale che dà il via al progetto unitario su cui stanno confluendo diverse anime della sinistra."Care italiane, cari italiani,vi diamo appuntamento sabato 2 dicembre a Roma per una grande assemblea ...