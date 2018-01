: RT @HuffPostItalia: Simon Barnes è morto. L'attore che interpretava Tinky Winky dei Teletubbies aveva 52 anni - gcmh_e : RT @HuffPostItalia: Simon Barnes è morto. L'attore che interpretava Tinky Winky dei Teletubbies aveva 52 anni - giacomoghezzo : RT @HuffPostItalia: Simon Barnes è morto. L'attore che interpretava Tinky Winky dei Teletubbies aveva 52 anni - ClotildeDuRoy : RT @HuffPostItalia: Simon Barnes è morto. L'attore che interpretava Tinky Winky dei Teletubbies aveva 52 anni - EmmeBarbagi : RT @HuffPostItalia: Simon Barnes è morto. L'attore che interpretava Tinky Winky dei Teletubbies aveva 52 anni - Eli5Cullen : RT @HuffPostItalia: Simon Barnes è morto. L'attore che interpretava Tinky Winky dei Teletubbies aveva 52 anni -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 23 gennaio 2018) L', noto per aver interpretatonella serie per bambini della BBC, èa 52. Padre di tre figli, che una volta descriveva essere neicome "un po' come i Beatles o Take That della televisione", èquattro giorni dopo aver festeggiato il suo compleanno.era un ballerino e coreografo professionista, ma trovò la fama come il più grande Teletubby. Fu accusato di essere un modello di comportamento gay moralmente dannoso per i bambini dal predicatore evangelico Jerry Falwell nel 1999. "È viola - il colore dell'orgoglio gay; e la sua antenna ha la forma di un triangolo - il simbolo dell'orgoglio gay", scrisse il suo detrsul National Liberty Journal."La gente mi chiede sempre seè gay", rispose. "Ma il personaggio dovrebbe essere un bambino di tre...