Sicurezza sul lavoro - si riducono infortuni e malattie ma bilancio morti si impenna : Il tema della Sicurezza sul lavoro è caro a molte aziende, ma il numero di infortuni sul lavoro, pur in lieve riduzione, è sempre troppo elevato in Italia e le morti sono addirittura aumentate nel ...

Santi Guerrieri : 'Sulla Sicurezza no a spot elettorali - servono fatti' : ...associata a soggetti che ostentano posizioni o appartenenze politiche dedite all'ordine fai da te che niente hanno a che fare con i dettami della destra storica che guidano la mia azione politica da ...

Dopo il convegno sulla Sicurezza - grazie a Energie per Senigallia - Lega e FDI - arriva Povia : ... sempre a febbraio (la data sarà comunicata entro breve), un altro convegno con un tema di attualità e d'interesse generale: "Ambiente, Economia circolare e Politiche di gestione dei rifiuti" . Gli ...

Usa - niente accordo sul bilancio : scatta 'shutdown'. Trump : 'Dem non preoccupati per Sicurezza' : ... 'I dem vogliono lo shutdown per sminuire il gran successo dei tagli alle tasse e ciò che comportano per la nostra economia in crescita', aveva twittato il presidente poco prima della scadenza ...

Sicurezza sul lavoro - Boldrini : rimane un problema irrisolto : Si torna a parlare di Sicurezza sul luogo di lavoro , dopo l'incidente che ha causato la morte di tre operai in un'azienda di Milano che lavora acciaio. "I morti di Milano ci ricordano nel modo più ...

Sicurezza sul lavoro - servono più denunce : Quasi due morti al giorno. Nel 2018 appena iniziato sono già 29 le vittime del lavoro. Gli ultimi tre nomi scritti in questa lista sono quelli dei dipendenti della Lamina di Milano rimasti soffocati dopo essere scesi nel locale interrato che ospita il forno della ditta che lavora l’acciaio. Un quarto operaio è gravissimo in ospedale. L’azienda è sotto sequestro, i responsabili indagati per omicidio colposo, un atto dovuto perché i magistrati ...

Osservatorio : 'I club non collaborano sulla Sicurezza' : La presidente dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, Daniela Stradiotto, bacchetta il mondo del calcio per le modalità con cui si sta applicando il protocollo d'intesa firmato il 4 agosto ...

Sicurezza sul lavoro : per Landini bisogna aumentare i controlli : Roma – Così il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini, commenta l’incidente di ieri a Milano: “È possibile invertire la tendenza ma bisogna aumentare gli ispettori... L'articolo Sicurezza sul lavoro: per Landini bisogna aumentare i controlli su Roma Daily News.

Napoli : altro minore aggredito con pugni e insulti - naso fratturato - Sicurezza - martedì vertice con ministro Minniti : Il minorenne dopo l'aggressione è andato a casa e poi con i genitori si è recato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove gli è stata refertata una prognosi di 30 giorni. Il ragazzino ha rifiutato il ...

Ciclismo - Davide Cassani d’accordo sulla Bike Card : “Non è tassa sul sudore - ma per la Sicurezza. I motivi per pagare i 25 euro” : Il mondo degli amatori del Ciclismo è in subbuglio per l’introduzione della Bike Card, la già ribattezza “tassa sul sudore” che obbliga a versare una quota alla FederCiclismo per poter partecipare alle gare. Il dissenso regna sovrano tra i tanti praticanti mentre Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo e volto molto apprezzato da tutti gli appassionati dei pedali, è d’accordo sull’introduzione della ...

L’impresa di Celine Dion a Las Vegas con una fan ubriaca sul palco senza Sicurezza : “Aveva bisogno di parlare” : Celine Dion a Las Vegas riesce a gestire alla perfezione il panico da palco senza l'intervento della sicurezza. L'accaduto risale a una delle sue ultime esibizioni della residency che tiene al Colosseum del Caesar Palace di Las Vegas, nel quale ha invitato una delle presenti a salire sul palco senza accorgersi che fosse realmente ubriaca. Una volta raggiunta l'artista, la donna ha dichiarato di essere la madre di un ragazzo trapiantato di ...

Carnevale - stretta sulla Sicurezza e dehors 'catalogati' : Il Comune chiede l'elenco degli arredi ai gestori dei locali. Una novità per evitare intralci lungo le vie di fuga dal centro

Snam punta sulla Sicurezza cibernetica : Roma, 10 gen. (askanews) - Snam punta sulla sicurezza, anche cibernetica, dotandosi di un nuovo dipartimento denominato 'Global Security & Cyber Defence'. Un progetto che - ha spiegato su LinkedIn ...

