Serie C Albinoleffe-Renate 2-0 Pari Lucchese-Livorno

Video/ AlbinoLeffe Sudtirol (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 20^ giornata) : Video AlbinoLeffe Sudtirol (1-1): highlights e gol della partita di Serie C valida per la 20^ giornata del girone B. Pareggio a Bergamo (22 dicembre).(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:16:00 GMT)

Video/ Alessandria Albinoleffe (7-6 dcr) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C) : Video Alessandria Albinoleffe (7-6 dcr): highlights e gol della partita valida per gli ottavi della Coppa Italia Serie C. I grigi passano ai quarti di finale.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 10:22:00 GMT)

Video/ Reggiana Albinoleffe (4-1) : highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata) : Video Reggiana Albinoleffe (risultato finale 1-4): gli highlights e i gol della partita della 17^ giornata di Serie C. Splendida tripletta di Altinier!(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 12:22:00 GMT)