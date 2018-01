Serie A Napoli | Hamsik | ' La Juve perderà qualche punto'

LIVE Juventus-Genoa - Serie A in DIRETTA : i bianconeri vogliono rimanere in scia al Napoli : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, posticipo serale del lunedì del campionato di Serie A, valido per il 21° turno. Sfida fondamentale per i bianconeri: i ragazzi di Mister Allegri devono assolutamente centrare i tre punti per rimanere in scia al Napoli, vincitore ieri nell’anticipo di mezzogiorno con l’Atalanta. Il distacco ora recita quattro lunghezze: vincere significherebbe avvicinarsi davvero molto e ...

Calcio - Serie A : Napoli avanti ''di misura'' : Roma, 22 gen. (askanews) Ventunesima giornata di serie A con posizioni ormai piu' che definite per la volata finale. Il Napoli, in attesa stasera della Juve, mantiene la testa della classifica con un ...

Serie A/ Bagliori di bella Inter. Napoli e Juventus - attente alla Lazio! : Serie A, il punto sulla ventunesima giornata del campionato: il Napoli vince a Bergamo, Lazio travolgente, Milan in rimonta, Inter in ripresa contro la Roma(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:12:00 GMT)

Video/ Atalanta Napoli (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata) : Video Atalanta Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida per la 21^ giornata di Serie A. La decide la rete di Mertens, che torna al gol dopo 9 turni. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:04:00 GMT)

Classifica Serie A : Il Napoli a +4 in attesa di Juve-Genoa. La Lazio avanza in zona Champions : Notizie sul tema Atalanta-Napoli diretta tv e live streaming oggi Serie A (21 gennaio) Atalanta-Napoli 0-1: decide Mertens per gli azzurri, Insigne battibecco con Sarri (video gol) Risultati Serie A (...

La Serie A replica a Sarri : «Finora parità in turnazione prima/dopo tra Juve e Napoli» : La Lega di Serie A replica a Sarri e precisa: le squadre di testa creano interesse quindi difficile contemporanea. L'articolo La Serie A replica a Sarri: «Finora parità in turnazione prima/dopo tra Juve e Napoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - risultati 21^ giornata e classifica (21 gennaio). Napoli allunga in testa - Lazio terza dopo il 5-1 al Chievo - tripletta Quagliarella : La Serie A 2018 di calcio è tornata dopo la pausa invernale con la 21° giornata. Il Napoli ha sconfitto l’Atalanta nel lunch match e ha allungato in testa alla classifica: la vittoria per 1-0, maturata a Bergamo grazie alla rete di Mertens al 65′, rilancia i partenopei in vetta con quattro punti di vantaggio sulla Juventus che domani sera affronterà il Genoa. In attesa del big match di questa sera tra Inter e Lazio e ...

Serie A : il Napoli vince 1-0 a Bergamo : ROMA, 21 GEN - Dries Mertens ritrova la via del gol dopo nove turni di astinenza e regala al Napoli una importante vittoria sul difficile campo dell'Atalanta nel primo incontro della 21/a giornata di ...

Serie A Atalanta-Napoli 0-1 - il tabellino : BERGAMO - Basta una rete di Mertens , arrivata nella seconda frazione di gioco, al Napoli per avere ragione dell' Atalanta nel lunch match della ventunesima giornata di campionato. In attesa della ...

Serie A - Atalanta-Napoli 0-1 : Mertens gol - primo posto blindato : BERGAMO - Ci sono partite che possono dare la svolta. Non che ne avesse particolarmente bisogno, il Napoli di Sarri, ma la vittoria di Bergamo, campo eternamente ostico per gli azzurri, può dare agli ...

Calcio - Serie A 2018 - Atalanta-Napoli 0-1 : Mertens ritrova il gol e i partenopei restano in testa alla classifica : La Serie A riparte dopo la pausa e ritrova ancora vincente il Napoli. La squadra di Sarri è riuscita ad espugnare l’Atleti Azurri d’ Italia, vincendo per 1-0 con l’Atalanta grazie al gol nel secondo tempo di Mertens. I partenopei trovano quindi tre punti fondamentali nella sfida scudetto e rimangono in testa alla classifica. Poche emozioni nel primo tempo, con le due squadre che impostano in modo molto tattico la gara, senza concedere spazi agli ...

Serie A - Atalanta-Napoli 0-1 : Mertens decisivo - Sarri è sempre più primo : Tabù cancellato e primato consolidato: il Napoli va, nel segno di Dries Mertens. A Bergamo decide la rete del belga, che si sblocca in una gara fondamentale con la rete al 65' che mette pressione alla ...