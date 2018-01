Scintille tra Francesco Monte e una naufraga | il pensiero di Cechu

Isola dei Famosi : Scintille tra paragnosti. Giucas a ‘Crecher’ Warwick : «Tu parli con gli angeli!». Lui risponde : «Invidia» : Isola dei Famosi 2018 - Giucas contro Craig La prima lite dell’Isola dei Famosi 2018 ha visto Giucas Casella contro il sensitivo Craig Warwick. Lo scontro, avvenuto a notte fonda poco prima della chiusura della prima puntata (qui la diretta minuto per minuto), ha regalato uno dei pochi siparietti degni di nota di tutta l’intera serata. Ecco cosa è successo. I naufraghi erano tutti finalmente riuniti nella palapa ed erano in corso le ...

Isola dei Famosi : Scintille tra paragnosti. Giucas a “Crecher” Warwick : «Tu parli con gli angeli!». Lui risponde : «Invidia» : Isola dei Famosi 2018 - Giucas contro Craig La prima lite dell’Isola dei Famosi 2018 ha visto Giucas Casella contro il sensitivo Craig Warwick. Lo scontro, avvenuto a notte fonda poco prima della chiusura della prima puntata (qui la diretta minuto per minuto), ha regalato uno dei pochi siparietti degni di nota di tutta l’intera serata. Ecco cosa è successo. I naufraghi erano tutti finalmente riuniti nella palapa ed erano in corso le ...

La Bongiorno scuote la Lega Scintille tra Maroni e Salvini : È davvero cambiato il mondo: io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre combattuti'. Le parole dell'ex governatore hanno spinto Salvini a infilarsi nella polemica e blindare la scelta dell'ex ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni - Hunziker - Favino/ Canzoni - emozioni per Ron - Scintille tra i co-conduttori? : Sanremo 2018, Claudio Baglioni, Hunziker, Favino: volano i primi stracci tra i due co-conduttori? Dopo il primo ascolto, i giudizi iniziali sulle Canzoni, emozioni per Ron.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 15:45:00 GMT)

Vaccini e tasse - Scintille nel centrodestra : Matteo Salvini è riuscito a concentrare su di sé tutta la giornata politica e l’avvio di una campagna elettorale che si preannuncia incandescente. Il tema super sensibile è quello dei Vaccini. Per il leader della Lega non devono essere obbligatori per legge. Non è nuovo a questa posizione. Lo aveva detto alcuni mesi fa, spiegando che lui però ha va...

Vaccini e tasse - Scintille nel centrodestra : Matteo Salvini è riuscito a concentrare su di sé tutta la giornata politica e l'avvio di una campagna elettorale che si preannuncia incandescente. Il tema super sensibile è quello dei Vaccini. Per il leader della Lega non devono essere obbligatori per legge. Non è ...

Scintille tra Mosetti e Signoretti - la showgirl : "Cricetino sta' zitto". Il direttore : "Non ti metto proprio niente in bocca" : L'ultima puntata di Pomeriggio Cinque è stata piuttosto movimentata, tra le confessioni dell'amante di Giuseppe Lama e lo scontro fra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti, la conduttrice ha ...

Scintille tra Mosetti e Signoretti - la showgirl : Cricetino sta' zitto. Il direttore : Non ti metto proprio niente in bocca : L'ultima puntata di Pomeriggio Cinque è stata piuttosto movimentata, tra le confessioni dell'amante di Giuseppe Lama e lo scontro fra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti, la conduttrice ha faticato a tenere a bada tutti gli ospiti in studio.Che tra la Mosetti e il direttore di NuovoTv non scorra buon sangue è fatto risaputo, così è bastata una mezza frase a scatenare un putiferio. Antonella era in video collegamento con lo studio ...

Scintille tra Conte e Mou : Probabilmente e' nato tutto quel 23 ottobre 2016 a Stamford Bridge, dopo il 4-0 con cui il Chelsea umilio' lo United. Jose' Mourinho a fine partita si avvicina ad Antonio Conte e gli sussurra qualcosa ...

Sempre a chiedere gialli. Scintille tra Spalletti e Chiellini : Juventus-Inter è stato un derby d'Italia, combattuto, equilibrato e senza reti. I bianconeri hanno avuto diverse chance per colpire ma complici un paio di grandi parate di Handanovic, la bravura della difesa nerazzurra e un po' di imprecisione non è riuscita a far male ai rivali storici di Sempre. L'Inter resta salda al primo posto, a quota 40 punti, mentre la Juventus sale a quota 38. Se oggi pomeriggio il Napoli di Sarri dovesse ...

Lavoro - Scintille tra Cremaschi e la senatrice Pd sul Jobs act. “Se ne viene con questa supercazzola…”. “Non ti permettere.” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il sindacalista Giorgio Cremaschi e la senatrice Pd, Rosa Maria Di Giorgi, sul Jobs Act e sull’operato di governi Renzi-Gentiloni. La parlamentare dem difende strenuamente le scelte del governo e del partito in materia di politica del Lavoro: “Siamo stati attaccati, soprattutto dai sindacati, con l’accusa di dare aiuti alle imprese. Come si fa a dare Lavoro se non si abbassano le tasse ...

La7 - Scintille tv tra Simone Di Stefano e la giornalista di Repubblica : Si è parlato di Ostia, della testata dei Roberto Spada e di CasaPound nell'ultima puntata di PiazzaPulita su La7. Ed è stato un duro scontro tra Simone di Stefano, vicepresidente di Cp, e la giornalista di Repubblica Federica Angeli. I due hanno discusso a lungo e non sono mancati momenti di tensione."Si è saldato con una persona, Roberto Spada, che ha minacciato di morte i miei figli", spiega la cronista a Di Stefano. Che ...

X Factor - la resa dei conti dopo le Scintille tra Fedez e Agnelli : dopo il Black Friday è arrivato il Black Thursday. X Factor si avvia alla conclusione e questa sera il palco ci dirà chi sono i cinque semifinalisti che si giocheranno la vittoria. Il tutto al termine ...

Ancora Scintille sulle fake news. Renzi : Basta bufale. M5s : Noi siamo trasparenti : 'Chiediamo semplicemente di difendere la libertà degli elettori e dei nostri figli'. I cinquestelle contrattaccano dal blog di grillo: 'sospetti da frustrati, il nostro network è tutto alla luce del ...