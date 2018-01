Sci | Rebensburg doma l' Erta di Kronplatz | terza Brignone

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2018 : Federica Brignone batte la febbre e sale sul podio! Trionfa Rebensburg - quarta Marta Bassino : L’Italia dello sci alpino femminile non scende più dal podio. Stavolta è stata Federica Brignone a centrare il terzo posto nel Gigante di Kronplatz. Un risultato davvero notevole: solo tre giorni fa l’azzurra rinunciava a prendere il via alla discesa di Cortina per via della febbre alta. Non è guarita completamente, ma oggi è riuscita a scendere in pista, centellinando le energie e dando tutto. Trovando, soprattutto, il quarto podio ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz 2018 in DIRETTA : Federica Brignone eccellente terza! Vittoria di Rebensburg - quarta Bassino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi della località italiane andrà in scena una delle ultime prove tecniche prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ormai lontane meno di tre settimane. Si preannuncia un grande spettacolo su una pista davvero molto complicata e di difficile interpretazione.

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Zagabria. Mikaela Shiffrin doppia Viktoria Rebensburg! : Mikaela Shiffrin è sempre più la dominatrice della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. L’americana ha vinto la settima gara su 15 quest’anno (ma disputandone 13), imprimendo sempre di più il suo sigillo sulla Classifica generale. La regina del Circo Bianco ha infatti ora 1081 punti totali: un punteggio che potrebbe portarla a battere il record di Tina Maze (2414). Soprattutto, Shiffrin ha praticamente doppiato la seconda ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria dopo il gigante di Lienz. Mikaela Shiffrin comanda la generale. Rebensburg in testa in gigante : Mikaela Shiffrin continua a comandare la Classifica generale di Coppa del Mondo, ma deve inseguire in quella di gigante una Viktoria Rebensburg che oggi grazie al secondo posto guadagna qualche punto sull’americana (terza). Risale in Classifica anche Federica Brignone, tornata al successo in quel di Lienz. La Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2017-2018 1 Shiffrin Mikaela USA 881 2 Rebensburg Viktoria GER ...

Sci alpino - Federica Brignone INCANTEVOLE!!! L’azzurra conquista Lienz - battute di un soffio Rebensburg e Shiffrin! : L’Italia dello sci alpino si è sbloccata e non si ferma più. Dopo la vittoria di Dominik Paris nella discesa di casa a Bormio, oggi tocca ad uno straordinario successo di Federica Brignone nel gigante di Lienz. Per la sesta volta in Coppa del Mondo la nativa di Milano sale sul gradino più alto del podio, tornando a vincere dopo l’ultima gara della scorsa stagione ad Aspen, quando tutto il podio si era colorato di azzurro. Dieci anni ...

Sci - Cdm : Rebensburg guida gigante Lienz - tre azzurre nelle prime dieci : Lienz (Austria) - La tedesca Viktoria Rebensburg è al comando dello slalom gigante di coppa del mondo di Lienz. Con il tempo di 1'02''76 precede la statunitense Mikaela Shiffrin (1'02''81) e la slovena Tina Robnik (1'02'88). Quarta e migliore delle azzurre Federica Brignone con un ritardo di 0'...

Sci - prima manche del gigante di Lienz : Brignone quarta - Goggia subito dietro. Rebensburg al comando : Comincia bene la giornata per le ragazze dello sci italiano, a Lienz (Austria): in due sono in zona podio dopo la prima manche del quarto gigante della stagione. Si tratta di Federica Brignone e Sofia ...

Sci alpino - Gigante femminile Lienz 2017 : Viktoria Rebensburg guida dopo la prima manche - Brignone e Goggia vicinissime. Distacchi minimi! : Viktoria Rebensburg si piazza davanti a tutte nella prima manche del Gigante femminile di Lienz, in Austria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2017. La tedesca ha chiuso la prima run con un vantaggio di soli 5 centesimi sull’americana Mikaela Shiffrin, scesa con il pettorale numero uno e anche oggi una delle principali indiziate alla vittoria finale. Fra la prima e la settima il distacco è però di soli 28 centesimi, segno che ci ...

