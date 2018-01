VIDEO Sci Alpino - Slalom Schladming 2018 : Henrik Kristoffersen preso a palle di neve! Il norvegese arrabiatissimo : Ha dell'incredibile quello che è successo nella seconda manche dello Slalom speciale di Schladming (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2017-2018 . Il norvegese Henrik Kristoffersen, impegnato nella sua discesa è stato preso a palle di neve. Un qualcosa che non si era mai visto e che ha scatenato l'atleta scandinavo ...

Sci Alpino - Schladming ai piedi di Marcel Hirscher. L’austriaco eguaglia le vittorie di Hermann Maier. Quinto Manfred Moelgg : Marcel Hirscher ha vinto lo slalom speciale di Schladming, in Austria, fornendo l’ennesima prova di forza fra i pali stretti e riprendendosi lo scettro dopo che Henrik Kristoffersen era riuscito a batterlo per la prima volta a Kitzbuehel. Davanti a una cornice di pubblico meravigliosa – ben cinquantamila persone a bordo e a fondo pista – l’austriaco ha sfoderato due manche fantastiche, chiudendo con 20 centesimi di ...

LIVE Sci Alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : Myhrer in testa quando mancano i migliori sei! Dopo la prima manche Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Thaler : addio in lacrime : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, Dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

LIVE Sci Alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : Schwarz primo nella seconda manche! Dopo la prima Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Thaler : addio in lacrime : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, Dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

LIVE Sci Alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : azzurri protagonisti sulla Planai! Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due '... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per ...

Sci Alpino - Slalom Schladming 2018 : Stefano Gross terzo dopo la prima manche - quarto Manfred Moelgg! Davanti i “mostri” Hirscher e Kristoffersen : Marcel Hirscher è al comando dello Slalom di Schladming dopo la prima manche. L’austriaco non ha fatto sconti al suo rivale, Henrik Kristoffersen, che insegue immediatamente alle sue spalle. Il cannibale, battuto dal norvegese domenica a Kitzbuehel, quest’oggi ci ha tenuto subito a mettere in chiaro le cose, scendendo, a differenza della prima manche di tre giorni fa, in maniera tutt’altro che controllata, con il solito elevato ...

LIVE Sci Alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : azzurri protagonisti sulla Planai! Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Hirscher in testa : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

Sci Alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : tutti i convocati dell’Italia. L’elenco completo femminile e maschile : Sono stati comunicati i convocati dell’Italia per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nello sci alpino potremo schierare 20 atleti che andranno a caccia delle medaglie sulle nevi sudcoreane. Per il momento sono stati assegnati 15 posti, gli ultimi 5 pass verranno consegnati soltanto nei prossimi giorni, probabilmente al termine del prossimo weekend di gare (26-28 gennaio, uomini a Garmisch e donne a Lenzerheide). Di seguito i ...

Sci Alpino - Le parole delle azzurre dopo il gigante di Kronplatz - Brignone : 'dovremmo fare tutte le gare così' : Brignone: 'Molto contenta di come ho affrontato la gara'. Bassino: 'Risultato che mi dà fiducia'. Curtoni. 'In un gigante vero dico ancora la mia'. Moelgg: 'Molto bene la squadra' La parola alle ...

Sci alpino-SuperGigante FIS di Cortina : trionfa Radamus davanti a Marsaglia e Buzzi : Radamus si impone nel SG FIS di Cortina. Marsaglia secondo e Buzzi terzo. A Paini il GPI seniores L'americano River Radamus vince il secondo superG maschile FIS di Cortina d'Ampezzo con il tempo di 1'...

Sci Alpino - le pagelle del Gigante di Kronplatz 2018 : Federica Brignone da 9 - Rebensburg impeccabile. Bentornata Marta Bassino! : Il Gigante di Kronplatz 2018 ha visto il ritorno alla vittoria della tedesca Viktoria Rebensburg, al terzo successo stagionale fra le porte larghe dopo i trionfi di Soelden e Killington. Al momento, Rebensburg sembra la favorita numero uno in vista dei Giochi Olimpici in Gigante, anche perché oggi ha vinto dopo due settimane di assenza dalle gare a causa dell’influenza. Dietro di lei si piazzano un’eccellente Raghnild Mowinckel, al ...

Classifica Coppa del Mondo femminile Sci Alpino 2018 : la graduatoria dopo Kronplatz. Rebensburg sale al secondo posto ed è prima in gigante : Viktoria Rebensburg ha trionfato nel gigante di Kronplatz. La tedesca è tornata al successo, dopo aver vinto due gare ad inizio stagione, a Sölden e Killington. Una vittoria importante per lei, che si è così ripresa il secondo posto in Classifica generale alle spalle di Mikaela Shiffrin, oggi tornata tra gli umani, finendo fuori nel corso della prima manche. L’americana rimane però in testa alla graduatoria con i suoi 1477 punti, più del ...

Sci Alpino - Gigante Kronplatz 2018 – Federica Brignone : “Non ero al 100% - ho dato tutto : felice del podio”. Marta Bassino : “Un pizzico di amaro” : Ottima Italia nel Gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Federica Brignone ha concluso con un eccellente terzo posto, subito davanti a Marta Bassino. Top ten anche per Irene Curtoni. Di seguito le parole delle azzurre rilasciate alla Fisi: Federica Brignone: “Questa pista è difficile ed è bellissima, dovremmo fare tutte le gare così. Io ho dato tutto e sono veramente contenta. Da questa mattina ho ...

Sci Alpino - Gigante Kronplatz 2018 : Federica Brignone batte la febbre e sale sul podio! Trionfa Rebensburg - quarta Marta Bassino : L’Italia dello sci alpino femminile non scende più dal podio. Stavolta è stata Federica Brignone a centrare il terzo posto nel Gigante di Kronplatz. Un risultato davvero notevole: solo tre giorni fa l’azzurra rinunciava a prendere il via alla discesa di Cortina per via della febbre alta. Non è guarita completamente, ma oggi è riuscita a scendere in pista, centellinando le energie e dando tutto. Trovando, soprattutto, il quarto podio ...