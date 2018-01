Sci alpino | Gigante Kronplatz 2018 | Federica Brignone batte la febbre e sale sul podio!

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz 2018 in DIRETTA : Federica Brignone eccellente terza! Vittoria di Rebensburg - quarta Bassino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi della località italiane andrà in scena una delle ultime prove tecniche prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ormai lontane meno di tre settimane. Si preannuncia un grande spettacolo su una pista davvero molto complicata e di difficile interpretazione. L’Italia si affida soprattutto a ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : spettacolo in notturna sulla Planai! Hirscher vs Kristoffersen - scontro fra Titani! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2018 : Marta Bassino è seconda dopo la prima manche guidata da Mowinckel! Anche Federica Brignone per il podio! : La norvegese Ragnhild Mowinckel è in testa dopo la prima mAnche del Gigante di Kronplatz. Sulla pista italiana la scandinava conferma di essere in un gran momento di forma e che sta sicuramente vivendo la miglior stagione della carriera. Mowinckel bravissima soprattutto sul primo muro ed è in quella parte del tracciato che ha costruito il suo primato in classifica. Alle sue spalle staccata di soli 8 centesimi, però, c’è una ritrovata Marta ...

Sci alpino - Slalom Schladming 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Semplicemente la Night Race. Basta questo per presentare lo Slalom di Schladming. Una gara bellissima anche per tutta la cornice di pubblico presente in terra austriaca. Uno spettacolo senza eguali. La gara sarà trasmessa in televisione da Rai Sport, in chiaro, e da Eurosport, sul satellite. Per quanto riguarda la Diretta streaming, è possibile usufruire delle piattaforme Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player. OA Sport vi fornirà la Diretta live ...

Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino resta in Italia. Oggi si disputerà il Gigante di Kronplatz e c’è grande attesa per la squadra azzurra che è sempre salita sul podio in questa stagione. Non ci sarà Sofia Goggia, ma fari puntati su Federica Brignone, Manuela Moelgg e Marta Bassino La gara sarà trasmessa in tv da Rai Sport, in chiaro, e da Eurosport, sul satellite. Per quanto riguarda la Diretta streaming, è possibile usufruire ...

Sci alpino - la pista tabù di Schladming per l’Italia. La Planai ci respinge da un ventennio : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria. Da Kitzbuehel ci si trasferisce a Schladming, su un’altra pista dalla grande tradizione sulle nevi austriache, la Planai. Un tracciato ricco di storia, che ha fatto il suo debutto nel Circo Bianco nel 1973 ma è divenuto ancor più famoso dal 1997, ovvero dalla prima edizione dello slalom in notturna. La Planai presenta un tracciato sinuoso, con un dislivello di più di 200 metri, ...

