Sampdoria | Giampaolo parla prima della Roma | l’infortunio di Quagliarella ma non solo…

Serie A - Giampaolo : "La Sampdoria non è la Juventus" : Nell'ultimo periodo giocavamo con un po' di preoccupazione per gli obiettivi, invece bisogna andare in campo per divertirsi e quindi divertire - spiega il tecnico a Sky Sport - L'aspetto ludico è ...

Sampdoria - Giampaolo parla delle condizioni di Quagliarella : Marco Giampaolo e’ soddisfatto della bella vittoria contro la Fiorentina, ma e’ soprattutto contento per avere ritrovato quella Sampdoria che gioca senza pensare alla classifica ed al posto in Europa. “Mi e’ piaciuta la squadra perche’ ha giocato leggera, tecnica, di qualita’. E’ la nostra squadra con le nostre prestazioni che ci hanno contraddistinto. Bisogna giocare per divertirsi e poi riesci anche a ...

Sampdoria - Giampaolo parla di calciomercato ed arrivano conferme : “Difficile dire come stia la squadra. Questa e’ stata una pausa insolita, con appena sette giorni per valutare i giocatori. Chi giochera’? Quelli che ho visto meglio, a prescindere dai cognomi”. Cosi’ il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia del match casalingo contro la Fiorentina, primo impegno dopo la sosta invernale. I blucerchiati sono andati in pausa in un momento avaro di soddisfazioni sul ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : "Torniamo a giocare senza paura" : GENOVA - "La Sampdoria deve recuperare la leggerezza, la spensieratezza. È ciò che ci ha contraddistinto da sempre: la voglia di giocare. senza paura. Noi non abbiamo obblighi, le squadre che ci ...

Sampdoria - Giampaolo allo scoperto : il turnover ed il calciomercato - le ultime : Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato oggi in conferenza stampa in vista del trittico di gare importantissimo al quale è attesa la squadra. Se i doriani vogliono mantenere le posizioni valide per l’Europa devono senz’altro ripartire alla grande in questa seconda fase della stagione. Dunque il tecnico Giampaolo non crede nell’idea di utilizzare un ampio turnover: “No. La Samp deve ritrovare leggerezza, entusiasmo, deve ...

Sampdoria - sorrisi dall’infermeria : Giampaolo recupera pezzi fondamentali : La Sampdoria vuole riprendere il proprio cammino in campionato dopo che le rivali nella corsa all’Europa League si sono fatte sotto nelle ultime settimane. Per farlo la squadra del tecnico Giampaolo avrà bisogno di tutti i suoi effettivi, ed in tal senso arrivano ottime notizie dall’infermeria. Due dei calciatori chiave della rosa doriana, fermi ai box a cavallo del nuovo anno, torneranno infatti a disposizione del tecnico per le ...

Calciomercato Sampdoria - in difesa Barba per Giampaolo : GENOVA - La Sampdoria continua ad essere molto vigile su Federico Viviani , centrocampista che sta offrendo segnali di crescita costanti: la Spal però, per adesso, non intende minimamemte muoverlo a ...

Sampdoria - la squadra di Giampaolo in crisi : ecco il motivo : La Sampdoria sta attraversando un momento difficile, la squadra di Giampaolo è reduce dalla bruttissima sconfitta contro il Benevento, i blucerchiati possono considerarsi in crisi. La Sampdoria è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, l’unica gioia è arrivata contro la Spal, anche in questo caso la prestazione però non è stata positiva. Il motivo può essere ben presto spiegato, le difficoltà della squadra sono iniziate dopo ...

Sampdoria - Giampaolo preoccupato : l”annuncio’ del tecnico blucerchiato : Pesante sconfitta per la Sampdoria, ko in trasferta contro il Benevento. Alla fine della partita ecco l’analisi dell’allenatore Giampaolo ai microfoni di Rai Sport: “In questo momento non siamo all’altezza della posizione che occupiamo in classifica. Forse ci pesa un po’ alzare il livello delle aspettative, io sono il primo ad incitare i miei ragazzi nel rimanere lì più a lungo possibile. Quelle posizioni però competono ad ...

Benevento-Sampdoria - De Zerbi : “Grandissimo Coda”. Giampaolo : “Non siamo sereni” : Benevento-Sampdoria, De Zerbi: “Grandissimo Coda”. Giampaolo: “Non siamo sereni” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benevento-Sampdoria – Al termine del match vinto al Vigorito contro la Sampdoria, il tecnico dei campani, De Zerbi, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Benevento-Sampdoria, PARLA DE Zerbi ...

Formazioni ufficiali Benevento-Sampdoria : le scelte di De Zerbi e Giampaolo : Formazioni ufficiali Benevento-Sampdoria – Ottenere la seconda vittoria consecutiva per continuare la risalita: il Benevento nel giorno della Befana prova a sfruttare il secondo impegno casalingo di fila per iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi, in attesa di poter integrare i colpi del mercato. La Sampdoria invece vuole difendere il sesto posto e dare continuità al successo ottenuto con la Spal nello scorso ...

Serie A - Sampdoria. Giampaolo : 'Pareggiamo la voglia del Benevento' : "In campo non ci va la classifica". Questo il monito di Marco Giampaolo nella prima conferenza stampa del 2018, quella precede la trasferta di Benevento. Attenzione, dunque, affinché la partita non ...

Sampdoria - i convocati per il Benevento : 4 assenze per Giampaolo : Attraverso il proprio sito ufficiale la Sampdoria ha reso noti i convocati per la gara di Benevento. “Ventidue blucerchiati sull’aereo e poi sul pullman in direzione Benevento. Ma qualcuno è rimasto a casa. Marco Giampaolo ha infatti dovuto fare i conti con l’infermeria nello stilare la lista dei convocati per l’ultima gara prima del break invernale. Assenti. Fuori dall’elenco Ricky Alvarez e Ivan Strinic, che hanno svolto un allenamento ...