Salvini | se 3% danneggia risparmio | lavoro e famiglie non esiste

Salvini contro Berlusconi 'Se il 3 se danneggia le famiglie per noi non esiste'. L ex premier 'No grande coalizione' : ROMA - 'Il numerino 3, se danneggia le imprese e le famiglie italiane, per noi non esiste'. Lo ha detto, riferendosi al limite Ue del 3 per cento del rapporto tra deficit e pil, il leader della Lega ...

Salvini si smarca da Berlusconi : tetto del 3%? Se danneggia Italia per me non esiste : 'Il numerino 3, se danneggia le imprese e le famiglie Italiane, per noi non esiste'. Lo dice, riferendosi al limite Ue del 3% del rapporto tra deficit e pil, il leader della Lega Matteo Salvini dopo ...

Salvini contro Berlusconi 'Se 3 danneggia le famiglie per noi non esiste'. L ex premier 'No grande coalizione' : ROMA - 'Il numerino 3, se danneggia le imprese e le famiglie italiane, per noi non esiste'. Lo ha detto, riferendosi al limite Ue del 3 per cento del rapporto tra deficit e pil, il leader della Lega ...