SALVINI | ELEZIONI 2018 Lega | Kyenge | Salvini è campione di razzismo

Elezioni - tra Berlusconi e SALVINI è scontro sulla regola europea del 3% : Le prossime Elezioni politiche si giocheranno anche, e sopratutto, in seno alle spinte anti europeiste: lo sa bene il leader della Lega...

Elezioni - colpo SALVINI : candiderà l'economista 'no Euro' più prestigioso : Sarà il professor Alberto Bagnai uno dei candidati di punta della nuova Lega targata Matteo Salvini che si presenterà alle prossime Elezioni politiche del 4 marzo. Nato a Firenze il 10 dicembre 1962, Alberto Bagnai si è laureato in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma, dove è stato allievo del grande economista Federico Caffè. Dopo aver conseguito innumerevoli dottorati di ricerca, attualmente è professore associato di ...

Elezioni - Kyenge : “Lega? È campione di razzismo. SALVINI mi denunci pure - lo ha fatto già tre volte” : “Salvini dice che la Lega è l’unico argine al razzismo? La Lega è razzista. Salvini mi ha già denunciato tre volte su questo punto, ma, se vuole, può rifarlo. Io lo ribadisco”. Sono le parole dell’europarlamentare del Pd, Cécile Kyenge, intervenuta ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. “Salvini può benissimo dire che gli italiani non sono razzisti” – continua – ...

Elezioni - SALVINI : “Lega è unico argine al razzismo - è evidente a tutti. Chiamerò portavoce Vescovi italiani” : “I Vescovi ce l’hanno con la Lega e l’accusa di essere razzista? Rispondo con assoluta pacatezza, chiedendo un confronto al portavoce dei Vescovi italiani a cui spiegherò che la Lega, come ormai agli italiani è evidente, è l’unico argine al razzismo. Lo Chiamerò io, un candidato premier ha piacere a fare questo gesto”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio Padova, dal leader della Lega, Matteo Salvini, a ...

Elezioni - SALVINI candida gli economisti ‘No euro’ Bagnai e Borghi : “Basta diktat dall’Ue” : Alberto Bagnai e Claudio Borghi, due economisti che ormai da anni sostengono la tesi del fallimento dell’Euro e delle politiche economiche europee, saranno candidati in quota Lega. Il primo nel Lazio e in Abruzzo: “Ho scritto i primi articoli “No Euro” sette anni fa su “Il Manifesto”, ma ho capito che per difendere gli interessi economici nazionali serve un partito conservatore”. Il secondo, già ...

Elezioni - Bruxelles riabilita Berlusconi europeista. SALVINI attacca : “Il 3%? Non esiste. No a larghe intese volute da Ue” : Uno ha annunciato l’intenzione di rispettare il limite Ue che fissa al 3% il rapporto tra deficit e pil. L’altro, invece, no: per lui quella regola non esiste. Solo su una cosa sono d’accordo: no alle larghe intese dopo le Elezioni. A 40 giorni dalle politiche del prossimo 4 marzo il centrodestra si trova già spaccato. E su un tema fondamentale: i rapporti con l’Unione Europea. Nel day after del ritorno a Bruxelles di ...

Elezioni 2018 Maroni a SALVINI : 'Ministro dell'Interno? Gli darò qualche dritta ' : La Lombardia vola alto e il centrodestra punta alla vittoria. Idee chiare per il governatore Maroni. Territorio al centro Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e l'assessore al Territorio,...

Elezioni - D’Alema : “Non criminalizzo M5s. Più grave deriva neofascista della Lega”. SALVINI : “Beve tanto vino” : Il Movimento 5 stelle? “La deriva neofascista della Lega è molto più preoccupante“. Parola di Massimo D’Alema, il leader di Liberi e Uguali che intervistato da Lucia Annunzia a In Mezz’ora con un sola frase riesce ad aprire ai pentastellati e a dare del fascista a Matteo Salvini. “Noi abbiamo delle discriminanti programmatiche e su questa base giudicheremo le forze politiche. Non partecipo alla criminalizzazione del ...

Elezioni - SALVINI vs Travaglio : “Basta coi processi tv a Berlusconi”. “E’ vostro alleato - eravate con lui quando fece condoni fiscali” : Battibecco a Otto e Mezzo (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sull’alleanza tra Lega e Forza Italia. Salvini insorge più volte durante il dibattito: “quando ci sarà Berlusconi, farete il processo a lui. Io sono qui a rappresentare un movimento che è quello che è cresciuto di più in questi anni”. “Veramente siete alleati” – ribatte Travaglio ...

Elezioni - SALVINI a Travaglio : “Berlusconi? Sarebbe ottimo ministro Esteri”. “Lo ricordiamo quando fece le corna” : “Berlusconi mi ha candidato come ministro degli Interni? Per me lui Sarebbe un ottimo ministro degli Esteri“. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal leader della Lega, Matteo Salvini, che premette: “Se vince il centrodestra, come immagino, chi prende un voto in più tra me e Berlusconi farà il presidente del Consiglio, a patto che Berlusconi risolverà i suoi problemi come mi auguro”. E aggiunge: ...

Elezioni - Boldrini : “SALVINI e Fontana chiedano scusa per sparate razziste. Centinaio? Denunciato per fake news” : “Fontana e Salvini si devono scusare con gli italiani, perché le loro sparate fanno il giro del mondo. E gli italiani non meritano questo, non meritano di essere noti per le sparate razziste“. Sono le parole della presidente della Camera, Laura Boldrini, ospite de L’Aria che Tira (La7). L’esponente di Liberi e Uguali continua: “Chi parla di razza è razzista e non capisce neanche come è stata usata la parola ...

Silvio Berlusconi - programma Elezioni 2018/ Sondaggi - firma con SALVINI e Meloni : “no appello per gli assolti” : Silvio Berlusconi, programma Elezioni 2018 firmato con Salvini e Meloni: Sondaggi e promesse, "flat tax al 23%, niente appello per chi è assolto nei processi". Ospite a Mattino 5(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:19:00 GMT)