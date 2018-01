Salvini come Trump Lo slogan è prima gli italiani

Come la vuole Salvini funziona Come la propone Berlusconi no Tutta la verità sulla flat tax. Inchiesta : La flat tax sta spaccando le elezioni politiche e potrebbe davvero rivoluzionare l'Italia: la cosiddetta tassa piatta da applicare ai redditi e alle imprese, per ridurre drasticamente la pressione fiscale, aumentare significativamente la liquidità a disposizione e incrementare consumi e... Segui su affaritaliani.it

Salvini : euro un fallimento - non cambio idea come Di Maio : Roma, 23 gen. (askanews) 'L'euro è un esperimento fallito: se riusciamo a cambiare i trattati in maniera concordata bene, se ci vengono frapposti solo dei no non possiamo portare il paese al disastro. ...

L'intervista "Grasso è una maglia da indossare come Salvini. Ma la personalizzazione questa volta è un inganno" : ... del paese reale, dalle start up a W la Fisica, una lista per i cervelli in fuga che predica il predominio della scienza. Sono temi veri, spunti da valorizzare nei programmi". 22 gennaio 2018 Diventa ...

Lega - Maroni all’attacco di Salvini e Bongiorno : “Io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo combattuti” : Tra un post di auguri alla compianta Janis Joplin e l’auspicio che anche il Palazzo Reale di Monza diventi patrimonio Unesco Roberto Maroni, autoesclusosi da una nuova candidatura alla guida della Lombardia per motivi ancora oscuri, storce il naso contro le decisioni del suo segretario Matteo Salvini. Con cui nei gironi scorsi, dopo il suo addio al Pirellone, ha avuto uno scambio furibondo. In un post su Facebook critica la scelta del ...

Grillo : 'Salvini agli Interni? Pare un capitolo di fantascienza'. E su alleanza col Pd : 'Come se panda mangiasse carne cruda' : Mentre si allontana dal Viminale qualcuno grida al suo indirizzo: 'Buffone! Viva la scienza!'. Grillo al Viminale deposita il simbolo M5s. E trova Calderoli: 'Casini veniva via per meno ' 19 gennaio ...

M5s cambia simbolo. Grillo : “Alleanze? Come dire a un panda che mangia carne. Salvini al Viminale è fantascienza” : Il Movimento 5 Stelle entra nella sua “fase adulta”. Beppe Grillo parla così ai cronisti mentre siede in macchina con Luigi Di Maio e Davide Casaleggio davanti al Viminale dove i vertici del M5S stanno presentando il simbolo del M5S. Un simbolo che cambia rispetto alle Politiche del 2013 e che testimonia anche l’’ormai imminente distacco del M5S dal blog di Beppe Grillo: nel logo del Movimento infatti compare la scritta ...

Berlusconi pensa a Salvini come ministro dell'Interno - Martina : c'è da aver paura : 'Salvini al ministero dell'Interno? Avrei paura a pensare che la sicurezza dell'Italia venga data in mano a chi fa solo della pericolosa propaganda. In quel ruolo in particolare serve gente seria e ...

Elezioni - Berlusconi : “Se vinciamo Salvini ministro dell’Interno. Ho nome autorevolissimo come premier” : Ospite di Myrta Merlino a L’Aria che Tira (La7), Silvio Berlusconi esordisce denunciando, come sempre, il pericolo del M5S: “Mi sento un giovane in campo. Mi sono sempre stancato della politica, non mi è mai piaciuta e non mi piace assolutamente neppure adesso. Ma ho sempre sentito forte il dovere di essere in campo, adesso perché il Paese non finisca nelle mani di una setta pericolosa che si chiama 5 stelle e che distruggerebbe il Paese e il ...

Salvini propone di tassare la prostituzione “come nei Paesi civili” : Serve “regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili”. E’ la proposta di Matteo Salvini che chiede di riaprire le case chiuse. “Ne sono sempre più convinto” assicura il leader della Lega. Su Twitter Matteo Salvini tocca uno dei temi più…Continua a leggere →

Gori : Fontana - come Salvini e Borghezio : 22.35 "Penso che Fontana,che viene presentato come un candidato della Lega moderato, in realtà ha rivelato ciò che è,cioè un Salvini in giacca e cravatta, anzi più un Borghezio che un Salvini". Lo ha detto, registrando "Carte Bianca" su Rai Tre, il candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra, Giorgio Gori, a proposito delle parole del suo sfidante per il centrodestra, il leghista Fontana,sull'accoglienza ai migranti e la ...

Vaccini - Renzi : Di Maio come Salvini - sparate anche su salute figli : Noi stiamo dalla parte della scienza, della ricerca, della medicina. E non torniamo indietro". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi. 15 gennaio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Regolamentare e tassare la prostituzione - per Salvini bisogna 'riaprire le case chiuse - come nei paesi civili' : "Regolamentare e tassare la prostituzione come nei paesi civili, riaprendo le 'case chiuse'. Ne sono sempre più convinto". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Twitter riapre il tema ...