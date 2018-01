Salute | campagna Fnomceo-ministero contro le infezioni sessualmente trasmesse

Salute - Abruzzo : campagna antinfluenzale prorogata fino al 15 febbraio : In Abruzzo la campagna antinfluenzale, che avrebbe dovuto concludersi il 15 gennaio scorso, proseguirà fino al prossimo 15 febbraio. La decisione è stata assunta dal Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione, sentiti i responsabili dei Servizi di igiene e sanità pubblica delle Asl, i responsabili delle unità operative di malattie infettive, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Si è stabilito di prolungare il ...

Fumo : al via la campagna del ministero della Salute contro il tabagismo : ‘Chi non fuma sta una favola!’ E’ il claim della la nuova campagna di comunicazione del ministero della salute contro il tabagismo, al via oggi con il ‘collaudato’ testimonial Nino Frassica, questa volta psicanalista dei cattivi delle fiabe. Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità – si legge in una nota del dicastero – nel 2017, i fumatori, in Italia, sono 11,7 milioni, vale a dire il 22,3% ...

‘Con l’Hiv non si scherza’ - scopri i video della campagna del ministero della Salute : Indietro 18 dicembre 2017 Roma – “Riuscire a ritrasmettere un’informazione corretta sull’Hiv (e sulle malattie sessualmente trasmissibili) e la consapevolezza della necessita’ della prevenzione” e’ l’obiettivo della campagna ‘Con l’Hiv non si scherza, proteggi te stesso e gli altri’ promossa dal ministero della Salute e presentata dal ministro Beatrice Lorenzin. Proteggersi e conoscere i rischi […] L'articolo ‘Con l’Hiv non si scherza’, ...

‘Con l’Hiv non si scherza’ - parte la campagna del ministero della Salute : Roma – “Riuscire a ritrasmettere un’informazione corretta sull’Hiv (e sulle malattie sessualmente trasmissibili) e la consapevolezza della necessita’ della prevenzione” e’ l’obiettivo della campagna ‘Con l’Hiv non si scherza, proteggi te stesso e gli altri’ promossa dal ministero della Salute e presentata dal ministro Beatrice Lorenzin. Proteggersi e conoscere i rischi significa avere “amore per […] L'articolo ‘Con l’Hiv non si scherza’, ...