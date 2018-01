Ruffini : "Fisco deve essere un servizio per il Paese". : Sul tema si è espresso anche il viceministro dell'Economia, Luigi Casero che ha spiegato che il " 2017 non si discosterà dai livelli di recupero del 2016 "

Fisco - Ruffini : In 5 anni addio alla dichiarazione dei redditi : Gli italiani presto potranno dire addio alla dichiarazione dei redditi. A rivelare questa importanme novità nel rapporto tra contribuenti e Fisco è il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. In un'intervista a "Repubblica" arriva l'annuncio: "Direi 5 anni. Trattandosi di un'operazione complessa ritengo che l'orizzonte possibile per l'entrata a regime sia ...

Fisco - Ruffini : "Cancellerò il 730 - troppe tasse inutili" : "Nel momento in cui il Fisco possiede tutti i dati, ti presenta l'elaborazione di quegli stessi dati e tu da controllato diventi controllore del Fisco"

In 5 anni non compileremo più il 730. La rivoluzione del Fisco annunciata da Ruffini : Meno tasse, nel senso del numero delle imposte, niente più condoni, niente più dichiarazione dei redditi, nemmeno quella precompilata. Lo Stato ha abbastanza dati per fare da solo i calcoli in tasca ...

La rivoluzione del Fisco. Ruffini : "Cittadini non faranno più dichiarazione dei redditi" : Perché l'economia digitale rappresenta l'economia del futuro e se non si pone ora il problema, prima o poi non avremo più niente da tassare'. La vulgata dice che Ruffini è arrivato fin qui grazie ...