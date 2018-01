Roma Sostegno economico per persone con disabilità gravissima

Emilia-Romagna - prorogato sostegno al reddito lavoratori in Cig : Roma, 19 gen. (askanews) Regione Emilia-Romagna, Abi, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e istituti di credito confermano il sostegno ai lavoratori delle aziende in crisi: prorogato ...

Roma - al via nuovo modello di accoglienza e sostegno per separati : Roma, 17 gen. (askanews) Nei casi in cui una coppia di genitori si divide, le istituzioni devono mettere in campo azioni per sostenere la parte economicamente e socialmente più fragile affinché possa ...

Pizzarotti : "Rifiuti Roma a Parma? Chi è inefficiente chiede sostegno" : La politica -conclude Pizzarotti- deve tornare ad essere il luogo dove il realizzabile viene pianificato, e non la terra delle promesse, solo così potremo riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica".

Rifiuti da Roma - Pizzarotti : inefficienti chiedono sostegno : Roma, 23 dic. (askanews) 'Leggo che Roma, in emergenza Rifiuti, chiede all'Emilia Romagna di smaltirli durante il periodo delle feste natalizie, e che l'Emilia Romagna intende chiederlo a Parma. In ...

Rifiuti da Roma a Parma ? Pizzarotti : "Chi è inefficiente chiede sostegno..." : "Non ci sottraiamo al senso di responsabilità istituzionale ma avrei gradito una telefonata da Raggi"

Roma a sostegno della Fondazione Telethon : contro il Cagliari con una maglia speciale : maglia Roma Telethon. La Roma si appresta a scendere in campo domani sera all’Olimpico (fischio d’inizio alle 20.45) per uno degli anticipi della 17esima giornata di Serie A. A sfidare la formazione di Di Francesco sarà il Cagliari, bisognoso di punti importanti per guadagnare la quota salvezza. Anche quest’anno, come già accaduto un anno fa, […] L'articolo Roma a sostegno della Fondazione Telethon: contro il Cagliari con ...

Roma. Corso di formazione per amministratori di sostegno volontari : Per tutelare le persone non autosufficienti nelle attività della vita quotidiana e negli atti di ordinaria amministrazione in collaborazione con i servizi sociosanitari, sono disponibili le figure degli amministratori di sostegno volontari che, fino al 19 dicembre, potranno presentare domanda…Continua a leggere →

Confagricoltura E.Romagna incontra De Castro : nasce sinergia a sostegno degli agricoltori verso la nuova Politica Agricola Comune : ... meglio definito come la vera Riforma di medio termine della Politica Agricola Comune. "Bene le modifiche approvate nel Regolamento Omnibus e " ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Emilia ...

Regione - Valeriani : 'Sostegno a settore agricolo di Roma e del Lazio' : ... con l'obiettivo di favorire una nuova prospettiva di crescita per il settore agricolo " conclude Valeriani " che costituisce un comparto rilevante per l'economia e l'occupazione regionale". ...