Roma | parla Di Francesco | da Dzeko a De Rossi | risolti gli ultimi dubbi per la Samp

Sampdoria - Giampaolo parla prima della Roma : l’infortunio di Quagliarella ma non solo… : Il tecnico della Sampdoria Giampaolo, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista dell’incontro che domani sera la sua squadra giocherà contro la Roma in campionato. Un recupero molto importante per i doriani in chiave classifica, ma alla gara potrebbe non prendere parte Quagliarella: “si è sottoposto a visite e cure, domani mattina avremo ancora un allenamento e potremo fare un punto più preciso sulle sue condizioni”, ha ...

Calciomercato - parla l’agente Pasqualin : “ecco cosa faranno Roma e Napoli” : “Come da tradizione, questo di gennaio non e’ un mercato che infiamma la fantasia dei tifosi: e’ insulso, di scarso appeal, con nomi non eccitanti. Bisogna lavorare con la fantasia e fare ad esempio come l’Inter, che fa un mercato di fantasia”. Lo ha detto ai microfoni di ‘La politica nel pallone’, su Gr parlamento, il procuratore sportivo ed avvocato Claudio Pasqualin. “cosa deve fare Rafinha per ...

Calciomercato Roma - Monchi parla di Dzeko e sembra confermare una possibile partenza : Calciomercato Roma – La Roma in campo nella gara di campionato contro l’Inter, prima del match interessanti indicazioni di Monchi ai microfoni di Premium Sport: “sarà una partita importante dopo la sosta e altre gare senza risultati positivi”. Dzeko rimarrà alla Roma? “Già in conferenza ho spiegato cosa sta succedendo. La cosa più importante è la gara di oggi, poi quello che succederà sarà sempre per il bene della ...

Monchi - parla il Ds della Roma/ "Calciomercato? Non smobilitiamo! E non stiamo dormendo..." : Monchi, sul calciomercato Roma parla il ds: non smobilitiamo! Il dirigente smentisce i timori dei tifosi sulle partenze di big come Dzeko e Nainggolan e aggiunge "non stiamo dormendo..."(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 15:45:00 GMT)

Roma - parla Monchi : 'Il nostro obiettivo è rinforzare la rosa' : La Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo e non vuole ridimensionare la rosa, l'obiettivo, lo dico anche ai tifosi, è rinforzare la squadra un ds è sempre contento quando i nomi dei ...

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER / Calciomercato news - il difensore parla con i tifosi : sono pronto per la Roma : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato news: il difensore arrivato dal Benfica si presenta ai tifosi e si dichiara pronto per essere in campo già nella sfida di domenica contro la Roma.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:23:00 GMT)

Roma - dopo la strage di alberi parla l'esperto : ecco come farsi rimborsare i danni all'auto : Decine di alberi crollati mercoledì a Roma e altrettante auto danneggiate. 'Sono viva per miracolo - raccontava ieri Cinzia, insegnante - se fossi entrata in auto qualche minuto prima quell'albero mi ...

Prof arrestato a Roma - parla la mamma della vittima : 'Ci siamo fidati e lui ha approfittato della nostra bambina' : Lei è in fondo al corridoio, la testa china, i capelli lisci che le scendono sulle spalle. Una ragazzina, 'una bambina, 15 anni' dice meglio la mamma. Infila le mani nel manicotto della felpa grigia ...

Roma - insegnante arrestato per abusi su alunna. Gli studenti del Liceo Massimo : “Ci hanno detto di non parlare” : Gli studenti e i genitori dei ragazzi del Liceo Massimo a Roma rispondono alle domande dei giornalisti sull’arresto di un professore per abusi su una minore. A far scattare le indagini è stata la denuncia dei genitori della ragazza che – dopo aver letto alcuni messaggi sul suo telefonino – insospettiti dallo strano comportamento a scuola e nei loro confronti, sono arrivati a scoprire quanto stava accadendo. L’istituto ...

Roma - Mazzillo sparisce da Parlamentarie : sono molto dispiaciuto : Roma, 16 gen. (askanews) 'sono molto dispiaciuto per non essere in questo momento nella lista dei candidati alle Parlamentarie 2018 del movimento 5 Stelle anche perché sto venendo a conoscenza di ...

Il primo ministro della Romania - Mihai Tudose - si è dimesso dopo aver perso un voto di fiducia del Parlamento : Il primo ministro della Romania, Mihai Tudose, si è dimesso dopo aver perso un voto di fiducia del Parlamento a causa dei voti contrari degli stessi membri del suo partito, il Partito Social Democratico (PSD). I giornali locali dicono che The post Il primo ministro della Romania, Mihai Tudose, si è dimesso dopo aver perso un voto di fiducia del Parlamento appeared first on Il Post.

Roma - comunità ebraica : 'Chi parla di 'razza bianca' è un ignorante' : 'È concepibile nel 2018 dover ribadire agli ignoranti che non esiste una razza bianca da difendere, a ottanta anni dalla promulgazione delle leggi razziali?'. È il tweet della presidente della ...

Bereszynski-Roma - parla l’agente del calciatore della Sampdoria : Sampdoria, futuro in certo per Bereszynski? Al momento sembra proprio di no. Il terzino polacco è finito al centro di diverse chiacchiere di mercato, accostato sopratutto alla Roma che cerca un vice Florenzi. Ebbene, l’agente del calciatore polacco è uscito allo scoperto oggi svelando che nessuna trattativa è al momento sul piatto per Bereszynski. Il calciatore d’altra parte punta con forza al Mondiale con la maglia della Polonia e ...

Romanzo Famigliare/ Anticipazioni prima puntata 8 gennaio : le donne al centro della fiction - parla la regista : Romanzo Famigliare, Anticipazioni 8 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Micol scopre di essere rimasta incinta e chiede al nonno di non dire nulla alla madre.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:34:00 GMT)