Roma | Di Francesco | ' Al momento Dzeko partirà titolare contro la Sampdoria'

Sampdoria-Roma - Di Francesco sbotta : “Dzeko è della Roma. De Rossi ancora out” : Sampdoria-Roma, Di Francesco sbotta: “Dzeko è della Roma. De Rossi ancora out” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria-Roma, DI Francesco sbotta – La Roma torna in campo domani per il recupero della gara contro la Sampdoria, a suo tempo rinviata per maltempo. Una partita complessa per i gialloRossi, dato che la squadra di Giampaolo è in ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko? Ad oggi gioca titolare' : Roma - 'Attualmente i giocatori che sono qui in ritiro, anche i vari chiacchierati sul mercato, sono tutti a disposizione per la partita importantissima che giochiamo tra 36 ore. Sono della Roma e ...

Roma - parla Di Francesco : da Dzeko a De Rossi - risolti gli ultimi dubbi per la Samp : Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Sampdoria. Ovviamente a tenere banco è stata la situazione legata ad Edin Dzeko, calciatore apparentemente in uscita in questo mercato invernale: “Per me è titolare, è chiaro che ci devo ancora parlare e capire cosa sta pensando. È al centro di tante chiacchiere e bisogna capire la sua condizione mentale. Ma per me è un ...

Roma - Di Francesco : "Dzeko titolare. Samp in forma? Lo dite voi" : "Io penso solo a preparare la partita e ho tutti a disposizione, anche i chiacchierati". Con un riferimento a Dzeko e Emerson, Di Francesco inizia così la conferenza stampa di avvicinamento a ...

Serie A - Inter-Roma : sentite Spalletti e Di Francesco : La partita tra Inter e Roma si è conclusa con un pareggio: alla rete di El Shaarawy del primo tempo ha risposto Vecino nel finale di gara. Risultato sostanzialmente giusto, con l'Inter che ha avuto sicuramente maggiori occasioni ma la Roma che ha avuto la possibilità di vincere essendo passata in vantaggio. Vediamo cosa hanno detto i due tecnici, Luciano Spalletti e Eusebio Di Francesco, nei commenti post partita. Le parole di Luciano ...

Inter-Roma - Spalletti e Di Francesco salutano il campionato e ora si preoccupano del posto in Champions : S i fa fatica ogni tanto a stare dietro alle diversità di Sarri. L'ultima polemica, gentile, è sugli anticipi del Napoli rispetto alle partite della Juve. Darebbero molta pressione a chi li subisce, ...

