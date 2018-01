Rocco Chinnici | è così lieve il tuo bacio sulla fronte Su Rai1 il film omaggio al famoso

Cast e personaggi di Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte - con Sergio Castellitto e Cristiana Dell’Anna : In un film tv che prende il nome dall'omonimo libro scritto dalla figlia, i personaggi di Rocco Chinnici - È così lieve il tuo bacio sulla fronte mettono in scena la storia vera di un eroe dell'antimafia forse meno popolare di tanti altri ma assolutamente decisivo nella storia del contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia. Diretto da Michele Soavi, il film in onda in prima serata martedì 23 gennaio su RaiUno è tratto dal libro di ...

Ecco chi era Rocco Chinnici - padre e magistrato : ... 25 anni senza Giovanni Falcone" url="https://www.vanityfair.it/news/politica/2017/05/23/strage-capaci-anniversario-falcone" Rocco Chinnici è padre. Era il padre di Caterina, Elvira e Giovanni, ma ...

Ecco chi era Rocco Chinnici - padre e magistrato : La parola chiave parlando di Rocco Chinnici è padre. Era il padre di Caterina, Elvira e Giovanni, ma anche di tutti i magistrati che con lui hanno lavorato. Fu il padre di quello che passò alla storia come pool antimafia, il primo a combattere la mafia sistematicamente perché aveva riconosciuto che la mafia era un sistema criminale. Lo sapeva talmente bene che lo spiegò parlando della sua fine: «Una mia eventuale condanna a morte – disse – ...

Castellitto è «Rocco Chinnici» : la storia del magistrato in tv : «Un dead man walking». Un eroe, che camminando verso la morte ha saputo inventarsi la vita. Sergio Castellitto, Rocco Chinnici, lo ha ricordato attraverso il contrasto. Ché, nonostante la mafia, la presenza ingombrante di una paura senza volto e nome, «ha saputo dare un senso alla sua esperienza di uomo, alla sua esperienza di padre». Chinnici, magistrato siciliano cui è da imputarsi la nascita di quello che sotto la guida di Antonino Caponnetto ...

