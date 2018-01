Robot - prima sconfitta dell’IA e complesso di Frankestain : Anche i Robot possono essere licenziati. La prima sconfitta dell’IA , intelligenza artificiale, reca il nickname di Fabio, un Robot assunto in un supermercato di Edimburgo con il compito di accogliere i clienti all’entrata e tentare di aiutarli nella ricerca degli alimenti. L’esperimento condotto per la BBC si è rilevato un fallimento: Fabio, malgrado gli entusiasmi iniziali, è stato licenziato dopo appena una settimana....Continua a leggere

Regno Unito : per la prima volta a perdere il lavoro è un Robot : I progressi in ambito tecnologico hanno fatto enormi passi avanti negli ultimi decenni, tanto da spingere allo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più evolute applicati anche allo sviluppo della robotica che continua a registrare progressi impressionanti. La ricerca legata alla robotica continua, come detto, a fare molti progressi ma non mancano le polemiche di chi mostra una certa preoccupazione legata all’uso sempre maggiore dei ...