Rischio valanghe in Val d'Aosta | riapre a mezzogiorno strada per Cervinia

Intense nevicate e alto Rischio valanghe in Alto Adige : situazioni critiche in due vallate - turisti bloccati : Le Intense nevicate e il rischio valanghe in Alto Adige hanno reso critiche le situazioni in due vallate: a Melago in Vallunga (Alta Val Venosta) una slavina minaccia l’albergo Langtauferer, a circa 1800 metri, dove sono presenti circa un centinaio di persone. E’ che venga effettuata l’evacuazione delle persone tramite elicotteri. Nelle prossime ore dovrebbe venire riaperta la strada che porta in Val Senales: da domenica sera ...

Francia - Rischio valanghe sul Monte Bianco : evacuati 1000 chalet : Il rischio di valanghe sul Monte Bianco e’ al massimo livello in queste ore. Oltre 100 chalet sono stati evacuati sul versante francese e a Chamonix a centinaia di turisti e’ stato suggerito di stare chiusi in casa. “La situazione e’ straordinaria – ha spiegati il sindaco della citta’, Eric Fournier – abbiamo avuto in 45 giorni l’equivalente di cinque mese di neve”. “Da quando sono ...

Francia - Rischio valanghe sul Monte Bianco : evacuati 1000 chalet : Il rischio di valanghe sul Monte Bianco e’ al massimo livello in queste ore. Oltre 100 chalet sono stati evacuati sul versante francese e a Chamonix a centinaia di turisti e’ stato suggerito di stare chiusi in casa. “La situazione e’ straordinaria – ha spiegati il sindaco della citta’, Eric Fournier – abbiamo avuto in 45 giorni l’equivalente di cinque mese di neve”. “Da quando sono ...

Allerta meteo Lombardia : Rischio valanghe in Valtellina : La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, ha confermato la moderata criticità (codice arancione), per rischio valanghe nelle zone 12 (Retiche occidentali, province di Como e Sondrio), 13 (Retiche ...

Montagna : codice arancione per Rischio valanghe su Valtellina e Valchiavenna : Milano, 22 gen. (AdnKronos) - La Protezione civile della Regione Lombardia ha confermato il codice arancione di moderata criticità per rischio valanghe in particolare nelle zone della Valtellina e Valchiavenna. Il codice è esteso alle alpi retiche occidentali, province di Como e Sondrio, retiche cen

Papua Nuova Guinea : l’isola vulcanica Kadovar potrebbe collassare nell’oceano : Rischio di enormi valanghe di detriti e tsunami [GALLERY] : 1/11 ...

Forte vento sulle Alpi - alto Rischio valanghe in Lombardia : Il pericolo di caduta valanghe sulle Alpi lombarde e’ Forte, ossia all’indice “3 marcato” su una scala di cinque pioli. Lo rende noto l’ultimo bollettino del Centro regionale nivometeo di Arpa Lombardia, con sede a Bormio (Sondrio), nel quale si spiega che “su molti pendii ripidi, a tutte le esposizioni, sara’ possibile il distacco di lastroni superficiali, anche di medie dimensioni, con debole ...

Rischio valanghe - centinaia di turisti bloccati in Val Senales per il forte vento : Alcune centinaia di turisti sono attualmente bloccati in Val Senales, in Alto Adige, perche’ la strada d’accesso e’ stata chiusa per pericolo valanghe. Sono rimasti isolati cosi’ la frazione Madonna di Senales e le localita’ Maso Corto, Vernago e Casera di Fuori. I tecnici della Provincia sono sul posto per valutare un distacco pilotato della neve per poter riaprire la strada al piu’ presto possibile. Per i ...

Maltempo - Rischio valanghe in Valle d’Aosta : chiusa la strada regionale 46 : La presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che, a seguito della nuova ondata di Maltempo che ha investito il territorio, si riscontrano alcune criticità su parte della rete viaria regionale.Dalle ore 17.00 di oggi – si legge in una nota dell’amministrazione regionale – su disposizione del commissario di Valtournenche, sentito il parere del locale comitato valanghe, verrà chiusa con ordinanza la strada regionale ...

Rischio valanghe sulle Alpi - chiuso il passo del San Gallo : Il collegamento stradale da Livigno (Sondrio) alla Svizzera, attraverso il passo Alpino del San Gallo, e’ stato chiuso al traffico. La decisione e’ stata assunta di comune accordo fra le autorita’ italiane e quelle elvetiche per il forte Rischio di caduta valanghe nella zona, in conseguenza delle abbondanti nevicate delle ultime 24 ore. L'articolo Rischio valanghe sulle Alpi, chiuso il passo del San Gallo sembra essere il primo ...

Maltempo - forte vento : chiusa la strada di Cervinia per il Rischio valanghe : A causa del pericolo valanghe dalle 17 di oggi sara’ chiusa al traffico la strada regionale della Valtournenche che porta a Cervinia. Lo ha deciso il commissario del Comune di Valtournenche. Sempre a seguito della nuova ondata di Maltempo che sta investendo la Valle d’Aosta domani il traforo del Monte Bianco restera’ chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia fino al disgaggio di una possibile valanga. Inoltre sono chiuse ...

In Lombardia codice arancione per Rischio valanghe : Roma, 21 gen. (askanews) codice di allerta arancione in Lombardia per rischio valanghe. La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore ...

Maltempo Lombardia : criticità “arancione” per Rischio valanghe : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, ha diffuso una comunicazione di preallarme (codice arancione), l’avviso di criticità 9, per il rischio valanghe nelle zone 12 (Retiche occidentali, province di Como e Sondrio), 13 (Retiche centrali, provincia di Sondrio) e 14 (Retiche orientali, ...

Maltempo Piemonte - venti fino a 200 km/h in ValSusa : Rischio marcato valanghe : Anche il Piemonte e’ flagellato dai forti venti che hanno colpito oggi l’Italia, con picchi di venti a 200 km/h in montagna. Un intenso flusso di correnti fredde in quota nordoccidentali interessa la regione con venti molto intensi sull’arco alpino, associati a fenomeni nevosi e condizioni di foehn nelle vallate occidentali e settentrionali, estese fino alle pianure. La raffica piu’ forte di vento registrata oggi dalla ...