Rimini | la scritta di Auschwitz “Arbeit macht frei” sul portone dell’officina Il

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2018) Suld’ingresso della sua officina aha scritto una frase: “Arbeitfrei” ovvero “Il lavoro rende liberi”. Ma più che per la traduzione, la frase è nota perché era il motto dei campi di concentramento nazisti che tuttora sovrasta l’ingresso di, dove furono sterminati 6 milioni di ebrei. Il cartello è stato appeso come un’insegna dal proprietario dell’officina romagnola, Alessandro Bertuccioli, che però al Corriere di Bologna spiega di non conoscere il significato di quelle parole. “Io del nazismo non so nulla, sono nato nel 1979 e non ho una minima idea di cosa sia stato. Quel cartello è affisso da un mese e mezzo. Io rispetto tutti, neri e bianchi, non sono razzista. Non conosco quella storia, non so dove sia e cosa sia. Quella frase mi piace per il suo significato, ‘Il lavoro rende ...