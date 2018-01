" Restituire a Corona 1 - 8 milioni" : Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Confisca della casa in via de Cristoforis a Milano e la restituzione di 1,8 milioni (sui 2,6 milioni circa sequestrati). E' questa la richiesta che il procuratore aggiunto di Milano Alessandra Dolci rivolge ai giudici della sezione misure di prevenzione chiamati a decid

Corona - il pm : Sequestrare la casa in centro a Milano - Restituire 1 - 8 milioni : "Confiscare la casa a Fabrizio Corona ma restiturglì circa un milione e ottocentomila euro perchè ha pagato in parte le tasse". E' questa la richiesta conclusiva del procuratore aggiunto di Milano Alessandra Dolci nel procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, chiamata a decidere se confiscare l'appartamento di via De Cristoforis, nella zona della movida milanese, e i 2,6 milioni ...