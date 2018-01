: Esiste una replica di ieri sera? #Isola - spargilodio : Esiste una replica di ieri sera? #Isola - notizie_star : Replica L'Isola dei famosi 2018 1^ puntata:rivedila su Video Mediaset e La5- Notizie Star: - granato_serena : Ecco dove rivedere in replica, la prima puntata della tredicesima edizione de l'#Isola - cuorIouis : RT @ReginaG1008: Quest’anno potremmo avere una replica di Antonella Elia- Aida Yespica. Le basi ci sono tutte, adoro. #isola - ReginaG1008 : Quest’anno potremmo avere una replica di Antonella Elia- Aida Yespica. Le basi ci sono tutte, adoro. #isola -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) E' cominciata ufficialemente l'avventura dei naufraghi dell'#dei: stasera è andata in onda la primadi questa tredicesima edizione del reality showcondotto da Alessia Marcuzzi che quest'anno ha al suo fianco Stefano De Martino nelle vesti di inviato ufficiale. Rivedi L'deiprimain streaming e tv Vi siete persi la primadell'dei? Nessun problema perché avete la possibilita' di rivedere questo primo appuntamento con il reality show in streaming online accedendo al sito web.it, cliccando nella sezione ufficiale dedicata all', dove avrete la possibilita' di vedere non solo ladel primo appuntamento di questo lunedì 22 gennaio ma anche di rivedere tutte le puntate del daytime dell'che andranno in onda nel corso della settimana tra Canale 5 eExtra. ...