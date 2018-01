: Renzin Hood, la svolta pauperista dell’uomo del Jobs act - TutteLeNotizie : Renzin Hood, la svolta pauperista dell’uomo del Jobs act - Cascavel47 : Renzin Hood, la svolta pauperista dell’uomo del Jobs act - silviabest77 : Renzin Hood, la svolta pauperista dell’uomo del Jobs act - diegomartone : Renzin Hood, la svolta pauperista dell’uomo del Jobs act -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Speriamo che qualcuno prima o poi si renda conto delle qualità cabarettistiche del segretario del Pd e gli offra la giusta carriera nel mondo dello spettacolo. Questa volta Matteo Renzi si è accorto che esistono i poveri e – ohibò – ha espresso la sorpresa di questa rivelazione in un tweet: “La #FlatTax non è sostenibile economicamente ma soprattutto è una scelta ingiusta: si taglia ai poveri per dare ai ricchi. Robinal contrario, insomma”. La #FlatTax non è sostenibile economicamente ma soprattutto è una scelta ingiusta: si taglia ai poveri per dare ai ricchi. Robinal contrario, insomma. Qui spiego il perché. Mi dite che ne pensate? pic.twitter.com/6g13S5r7Tl — Matteo Renzi (@matteorenzi) 21 gennaio 2018 Come avrebbe detto un tempo un personaggio di Altan, anche io vorrei sapere chi è il mandante di tutte le ca**ate che esprime MR in pensieri, parole, opere e ...