Regno Unito - responsabile 007 lancia allerta su cyber attacco - : Il capo del National cyber Security Centre britannico ha dichiarato al Guardian che un colpo informatico di Categoria 1 nel Paese è un evento praticamente certo. Minacciate le infrastrutture, la ...

Regno Unito : per la prima volta a perdere il lavoro è un robot : I progressi in ambito tecnologico hanno fatto enormi passi avanti negli ultimi decenni, tanto da spingere allo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più evolute applicati anche allo sviluppo della robotica che continua a registrare progressi impressionanti. La ricerca legata alla robotica continua, come detto, a fare molti progressi ma non mancano le polemiche di chi mostra una certa preoccupazione legata all’uso sempre maggiore dei ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Russia - Regno Unito lancia l'allarme : "Può attaccarci prima di quando ci aspettiamo" : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie: la popstar Hyon ambasciatrice della pace? L'artista nordcoreana nella delegazione per le Olimpiadi ha già stregato la Corea del Sud(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:26:00 GMT)

Regno Unito : limite a 2£ su scommesse fa scattare le vendite sulle "gambling company" : Giornata all'insegna delle vendite per i colossi delle scommesse quotati sul listino della City come William Hill e Ladbrokes, in rosso rispettivamente del 13,5 e del 10,28%. Le vendite sono state ...

Cranberries : dopo la morte di Dolores O'Riordan è boom di vendite nel Regno Unito : Bene anche i singoli, che tra vendite e streaming sono cresciuti complessivamente del 1134%. Tre canzoni sono tornate nella top 100 dei pezzi più acquistati in Regno Unito: si tratta di "Zombie" (si ...

Nel Regno Unito ora c’è un ministero per la Solitudine : C’erano una volta le relazioni sociali che a quanto pare nel Regno Unito sono estinte al punto che il governo conservatore di Theresa May ha deciso di istituire un ministero per la Solitudine. Un tempo attraverso le relazioni sociali nascevano i corpi costituenti della società, e in base ad esse – normate dalle parentele anche simboliche come le confraternite – si determinavano ruoli e funzioni: così insegna ...

Regno Unito - frenano le vendite al dettaglio in dicembre : (Teleborsa) - Consumi in frenata nel Regno Unito, nel mese di dicembre. Secondo l' Office for National Statistics , le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in base alla quantità di merce ...

Gli scrittori con più successo nel Regno Unito nel 2017 : Nella classifica dei primi dieci c'è solo un uomo, c'è un'italiana, e Margaret Atwood al primo posto The post Gli scrittori con più successo nel Regno Unito nel 2017 appeared first on Il Post.

Calcio : Regno Unito e Italia a confronto : ROMA, 18 GEN - Regno Unito e Italia. Due idee di Calcio a confronto. Da quello femminile alle attuali differenze tra la Serie A e la Premier League. Questi i temi al centro del dibattito al Circolo ...

L'indagine dell'Antitrust sugli smartphone lenti e l'accordo tra Francia e Regno Unito : DAL MONDO Il Regno Unito pagherà alla Francia 50 milioni di euro per aiutarla nella gestione della frontiera, a Calais, dove si raccoglie la maggior parte dei migranti intenzionati a raggiungere le ...

Ministro per la Solitudine nel Regno Unito - May nomina Tracey Crouch - : Il nuovo dicastero, nato in tributo a Jo Cox, la deputata laburista uccisa nel 2016 da un fanatico di estrema destra, avrà il compito di occuparsi delle persone che, nel Paese, vivono sole o soffrono ...

Allerta neve nel nord del Regno Unito : nuovi disagi ai trasporti - chiuse strade e scuole : Allerta neve nel nord del Regno Unito fino a domani mattina: il servizio meteo nazionale Met Office ha avvisato la popolazione in riferimento a possibili nuovi disagi nei trasporti soprattutto in Scozia e nell’Inghilterra settentrionale. Nella notte centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati su varie strade del nordest dell’Inghilterra, della Scozi, e in Irlanda del nord. Le scuole restano chiuse anche oggi in diverse località ...