Rafinha è dell' Inter Calciomercato news | un vero jolly alla corte di Spalletti

Rafinha E' DELL'INTER/ Calciomercato news : visite mediche ok - ha firmato : Calciomercato, RAFINHA è DELL'INTER: il brasiliano arriva in prestito fino al 30 giugno. I nerazzurri potranno (non obbligatoriamente) riscattarlo a giugno per 35 milioni + 3(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 21:55:00 GMT)

Rafinha è dell’Inter - il padre Mazinho svela tutti i dettagli dell’operazione : Il padre e agente di Rafinha, Mazinho, ha parlato oggi del trasferimento del figlio all’Inter. L’affare è praticamente fatto e manca solo l’ufficialità, anche se Mazinho già dà i dettagli dell’operazione parlando a Globo Esporte: “L’obiettivo di Rafinha è semplicemente quello di giocare. Questo nel Barcellona di ora è molto difficile, c’è sempre molta concorrenza. Ha avuto la sfortuna di avere un ...

Calciomercato Inter/ News - chiarezza su Younes - i dettagli dell'affare Rafinha (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l'agente di Younes chiarisce la posizione del suo assistito. Ecco i dettagli su Rafinha.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 03:19:00 GMT)

Calciomercato Inter - Per Rafinha manca solo l'ufficialità : dalla Spagna svelate cifre e modalità dell'operazione : Calciomercato Inter, secondo 'Mundo Deportivo' Rafinha avrebbe detto sì ai nerazzurri, mancherebbe solo l'ufficialità: ecco cifre e modalità dell'operazione Affare concluso. Rafinha Alcantara è un ...

Rafinha-Inter - tutto fatto : formula e cifre dell’operazione : Rafinha-Inter, TUTTI I DETTAGLI – L’Inter ha chiuso il colpo Rafinha. La risposta del Barcellona è arrivata nel pomeriggio mentre nelle ultime ore si sono definiti gli ultimi dettagli economici. Entro stasera è attesa l’ufficialità e il brasiliano potrebbe essere già in tribuna a San Siro in occasione di Inter-Roma. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha prelevato l’esterno offensivo in prestito ...

Barcellona - le ultime condizioni dell'Inter per Rafinha : "Così oppure niente". In giornata la risposta : Il quotidiano catalano Mundo Deportivo: "I nerazzurri arrivano a 35 mln ma non intendono aspettare ancora"

Inter - Spalletti : "Soddisfatto dell'arrivo di Lisandro Lopez. Rafinha? Non si sa..." : SCHEDA MERCATO LisandroLOPEZ 12012018 skriniar suona la carica - Oggi ha parlato del momento dell'Inter anche Skriniar, Intervenuto ai microfoni di Premium Sport: 'Inter stanca e senza energie nelle ...