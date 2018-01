Procreazione medicalmente assistita e rischio oncologico

: Palermo, Villa-Sofia. Procreazione medicalmente assistita (PMA) - mobmagazineit : Palermo, Villa-Sofia. Procreazione medicalmente assistita (PMA) - GiornaleLORA : Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) – nuova sede con laboratorio e ambulatori a Villa Sofia – mer ... -… - ilSitodiSicilia : Palermo: a Villa Sofia nuovi spazi per la Procreazione medicalmente assistita - insalutenews : Procreazione Medicalmente Assistita, inaugurazione ambulatorio a Villa Sofia - insalutenews.it… - insalutenews : Procreazione Medicalmente Assistita, inaugurazione ambulatorio a Villa Sofia - insalutenews.it -

Leggi la notizia su fondazioneserono

(Di martedì 23 gennaio 2018) Recentemente sono stati condotti molti studi per valutare la relazione tra uso di farmaci per la fertilità edi sviluppare tumori. Sebbene l’infertilità, di per sé, sia un fattore diper alcuni tumori femminili, incluso il cancro alla mammella, all’endometrio e all’ovaio, molti studi non hanno dimostrato un significativodi questi tumori a seguito dell’utilizzo di terapie per la fertilità e i dati a disposizione sono rassicuranti. Alcuni studi, anche se in minoranza, hanno dimostrato un possibile aumento delrelativo di tumore borderline dell’ovaio, sebbene l’aumentatoassoluto sia minimo e senza una relazione causale chiara. Nella popolazione generale, i tumori dell’ovaio, dell’endometrio e della mammella sono associati a diversi fattori di, come una bassa parità, l’infertilità, un menarca precoce o una menopausa tardiva. Spesso, molti di ...