: Problemi tecnici per il PlayStation Network - Eurogamer_it : Problemi tecnici per il PlayStation Network - OptiMagazine : Problemi Playstation Network oggi 23 gennaio: non funzionano FIFA 18 e tanti altri giochi - Everyeye : PlayStation Network: riscontrati problemi di connessione durante la serata - SlenderMan9292 : @PlayStation allora ci spicciamo a risolvere sti cazzo di problemi di connessione? Che io devo creare i party?? Porco dio @R6ffo -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 23 gennaio 2018)in questa serata del 23. In realtà è da questo pomeriggio che il servizio più amato dagamers non funziona a dovere ma è pure in questa seconda parte della serata che gli errori di connessione si sono aggravati. Sono difatti molti i giocatori che non riescono a giocare a18, a Rainbow Six Siege e moltititoli seguitissimi.Cosa sta succedendo in particolare a molti utenti e come si stanno manifestando ial? Alla voce "e Social" del servizio, compare in questi minuti un pallino di emergenza arancione che presenta un messaggio abbastanza eloquente:"Potresti riscontrare delle difficoltà durante l'avvio di, applicazioni o funzionalità online. I nostri tecnici stanno cercando di risolvere il problema con la massima rapidità; ti ringraziamo per la pazienza."Pazienza o meno dei ...