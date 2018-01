Probabili formazioni Lazio-Udinese | 12^ giornata Serie A 24-01-2018

: Sampdoria-Roma - Le probabili formazioni. GRAFICA! - VoceGiallorossa : Sampdoria-Roma - Le probabili formazioni. GRAFICA! - zazoomblog : #Probabili Formazioni - Sampdoria Roma diretta tv orario notizie live. Quagliarella in panchina (Serie A) ... - Dalla_SerieA : Sampdoria-Roma. Probabili formazioni: De Rossi ci prova, Nainggolan nel tridente - - CZampa_official : RT @riccardo_casoli: "Sotto a chi tocca...". Aspettando #SampdoriaRoma, le probabili formazioni #ASRoma @CZampa_official - MondoSportivoIT : Lazio-Udinese: le probabili formazioni - -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di martedì 23 gennaio 2018) Dopo il violento acquazzone che si era abbattuto su Roma nel Novembre del 2017 si affrontano finalmenteil 24 gennaio alle ore 18:30, ovviamente allo Stadio Olimpico. Da quella data sono cambiate parecchie cose per entrambe le squadre. I biancocelesti, che al tempo parlavano di “sogno” Champions oggi si trovano al terzo posto, risultato considerato difficile due mesi fa. I friulani erano in un momento di crisi e allenati da Gigi Del Neri, poi esonerato; al suo posto oggi c’è Massimo Oddo che ha riportato la squadra in una posizione più che dignitosa in campionato. I padroni di casa vengono da uno splendido periodo di forma. Il 5-1 rifilato al Chievo nell’ultima sfida ha permesso il sorpasso ai danni dell’Inter ed il raggiungimento del terzo posto. Una vittoria in questo match rappresenterebbe un segnale fortissimo al campionato e ...