Presidenziali Egitto | arrestato il generale Sami Anan | candidato alle elezioni

Egitto - elezioni Presidenziali a marzo : 20.04 Le elezioni presidenziali in Egitto sono state fissate per il primo turno dal 26 al 28 marzo e l'eventuale ballottaggio tra il 24 e il 26 aprile. L'attuale presidente Al Sisi non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura, ma non sono al momento emersi candidati che possano sfidarlo.